于朦朧不肯配合飯局！被天娛辱罵是「賠錢貨」 社群全面炸鍋！

記者林宜君／台北報導

于朦朧離世後，圍繞其演藝生涯的舊聞與內幕再度被翻出。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧曾因拒絕不當飯局與所謂「潛規則」，而遭公司內部貶抑為「賠錢貨」。（圖／翻攝自Threads）

于朦朧離世後，圍繞其演藝生涯的舊聞與內幕再度被翻出。其中，與前經紀公司天娛傳媒的合作關係，以及他過去在業界的處境，引發網友高度關注與討論。于朦朧生前隸屬天娛傳媒期間，曾多次被外界形容為「資源受限」、「發展受阻」。近日網路再度流傳說法，指于朦朧曾因拒絕不當飯局與所謂「潛規則」，而遭公司內部貶抑為「賠錢貨」，相關指控迅速在社群平台發酵。網怒轟，「說人家是賠錢貨 啊為什麼不放他走？覺得不爽又要控制人家」、「好意思說賠錢？蒸發的錢只是變回原本屬於于的錢」、「天娛自己才是賠錢貨」、「涉足藝人經記 只是要幫權貴 大佬 找性奴及人頭洗錢」、「最可笑的是，牠們還扣住這個賠錢貨，強制他續約」、「倒閉吧，股票我等著0元當壁紙那天」、「對啊，是賠錢貨，也是天娛自找的，看看現在爛芒果蒸發200億就是爽啦」。

網友怒罵「最可笑的是，牠們還扣住這個賠錢貨，強制他續約」。（圖／翻攝自Threads）

網友怒罵「對啊，是賠錢貨，也是天娛自找的，看看現在爛芒果蒸發200億就是爽啦」。（圖／翻攝自Threads）

綜合過往公開報導，于朦朧出道初期因外型與氣質受到關注，曾參與多部影視作品，卻長期未獲核心資源。部分網友翻出早年論壇與匿名爆料內容，指天娛傳媒內部存在嚴重資源分配不均，藝人若不配合特定應酬，容易被邊緣化。值得注意的是，「女資本家潛規則」的指控，匿名爆料暗指與田海蓉有關，但，並無具名當事人或相關證據公開。天娛傳媒方面亦未針對此類說法正式回應，于朦朧本人過去也未曾公開指控任何特定人士。

天娛傳媒內部存在嚴重資源分配不均，藝人若不配合特定應酬，容易被邊緣化，值得注意的是，「女資本家潛規則」的指控，匿名爆料暗指與田海蓉有關。（圖／翻攝自@g152823 TikTok）

于朦朧生前多次被粉絲指出「戲紅人不紅」、「工作量與曝光度不成正比」。（圖／翻攝自@g152823 TikTok）

然而，于朦朧生前多次被粉絲指出「戲紅人不紅」、「工作量與曝光度不成正比」，加上長時間未獲力捧，讓相關傳聞在其離世後被重新檢視。部分輿論認為，藝人與經紀公司之間權力結構失衡，可能是造成其長期心理壓力的原因之一。目前，有關天娛傳媒是否曾以言語貶抑于朦朧、或是否涉及不當要求，皆仍停留在外界揣測階段。相關事件尚待更多事實釐清，也提醒外界在轉傳訊息時，應審慎分辨傳言與已確認資訊。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

