于朦朧事件延燒！內娛票房慘淡影院恐倒 網：你們禁「于」我們禁「娛」

大陸男星于朦朧於今年9月11日離世，引發輿論震撼與娛樂圈恐慌。事件疑雲至今未解，不僅演員李亭哲頻頻發聲，網友對內地影視圈的抵制行動也持續升溫，影院上座率低迷、電影票房慘淡，整個產業陷入前所未有的危機。

李亭哲，在抖音連續發佈影音，報告「好消息」，直言娛樂圈真的「要黃了」。（圖／翻攝自TikTok）

李亭哲近日在抖音連續發布影片指出，「娛樂圈真的要黃了」。李亭哲分享統計數據：2025年約65%的演員全年無戲可拍，短劇除外，部分導演與製片人也被迫轉行直播帶貨。李亭哲補充，演員收入大幅縮水，2020年平均收入約800萬人民幣，如今不足200萬，明星片酬僅剩十分之一，普通演員更是收入微薄。

李亭哲預測如果抵制潮持續，中國影院可能倒閉一半。（圖／翻攝自TikTok）

李亭哲表示，雖然2025年電影產量約400部，但真正能賺錢的電影僅約10部。李亭哲透露自己近期觀影經驗：「電影院就我一個人在看，孤芳自賞」，並預測如果抵制潮持續，中國影院可能倒閉一半。事件發酵後，支持者不僅在大陸發起抵制行動，台灣各地也陸續出現聲援行動。粉絲表示：「活該」、「現世報」、「他們只是收入少了，可是他連命都沒了，有誰關心過他？」、「你們沉默，我比你們更沉默，不走進電影院，不買任何周邊。」、「于回來我們就看，讓他回來，我們的錢就願意花給娛樂圈」、「你們禁于我們禁娛」。

李亭哲透露自己近期觀影經驗：「電影院就我一個人在看，孤芳自賞」。（圖／翻攝自TikTok）

自9月11日事件後，網路抵制浪潮不斷延燒，各界皆參與聲援，表達對娛樂圈潛規則與不公待遇的不滿。于朦朧事件揭露了影視圈黑幕，也使產業陷入全面低迷：影院觀影率下降、票房慘淡、演員與製作團隊收入受創，整個行業面臨嚴峻挑戰，也促使外界重新檢視娛樂圈生態與制度問題。

