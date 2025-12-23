于朦朧事件燒不停！焦邁奇墨鏡反射照成關鍵拼圖 網怒：活動全面抵制

記者林宜君／台北報導

焦邁奇（右）捲入于朦朧（左）討論核心，相關畫面與傳聞引發網友激烈爭論，甚至掀起抵制聲浪。（圖／翻攝自于朦朧、焦邁奇微博）

中國男星于朦朧墜樓身亡事件雖已由官方定調為意外，網路輿論卻仍持續延燒。隨著各種影像與名單在社群平台流傳，歌手焦邁奇被捲入討論核心，相關畫面與傳聞引發網友激烈爭論，甚至掀起抵制聲浪。

焦邁奇因一張戴著太陽眼鏡的自拍照再度被點名。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇墨鏡倒影中的清晰畫面被曝光，再度引爆網路話題。（圖／翻攝自Threads）

先前網路上瘋傳一組疑似焦邁奇的私密照，照片主角與他外貌極為相似。（圖／翻攝自Threads）

事件爆發後，焦邁奇因一張戴著太陽眼鏡的自拍照再度被點名。照片中鏡片反射的影像，被網友解讀為疑似出現「肉搏」畫面，加上網路流出疑似男男私密照，相關內容迅速在社群平台擴散，引發不少網友直呼「三觀被震碎」。對此，相關影像與說法均未獲官方或當事人證實。此外，網路也流傳一份「當晚派對17人名單」，焦邁奇被列名其中。部分網友據此推測，于朦朧生前可能承受中國演藝圈的壓力與不透明操作，但上述說法皆屬網路猜測，並無具體證據對外公布。

網友發起抵制焦邁奇即將參與的跨年活動。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇未來的演唱會、影視作品與代言合作網喊全面抵制。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇因即將到來的跨年活動，再度引起網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

隨著討論升溫，社群平台出現「與案件相關藝人全面抵制」的呼聲，焦邁奇因此成為被鎖定的對象之一。有網友發起抵制焦邁奇即將參與的跨年活動，並延伸至未來的演唱會、影視作品與代言合作。不過，是否會有主辦單位、品牌或平台實際響應，仍有待後續觀察。

