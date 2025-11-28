于朦朧倫敦紀念椅落成！銘牌悼「才華洋溢且善良」

于朦朧英國紀念長椅完成了。(圖/微博@于朦朧)

大陸男星于朦朧離世2個多月，有熱心的網友在英國倫敦為他斥資設置紀念長椅，讓粉絲能夠持續緬懷。

于朦朧今年9月墜樓身亡，雖然警方排除他殺，但網路流傳各種陰謀論，甚至扯出一系列「嫌疑人」名單，促使粉絲發起連署活動要求進一步釐清真相，截稿前已破70萬人響應。

今（28日），有網友在小紅書發文，指出英國倫敦維多利亞堤岸公園，出現一張紀念于朦朧的長椅，用英文在銘牌刻著：「a multi-talented artist who gave with kindness. lived and passion and inspired many.（一位多才多藝、以善意付出的藝術家，充滿熱情地生活，並激勵了許多人）。」

上百位網友感動不已，紛紛留言：「小魚來生不要當人，做一棵樹吧，只要根扎的穩，就能一直暢快的活下去」、「謝謝國外的友人」、「哎太可惜了希望他下輩子當個普通人，平平安安的過完一生就足矣」、「又哭了，好想他回來」。

其實在英國文化中，只要有人過世，其親友就會以亡者的名義在海邊或公園捐贈椅子，任何人都可以隨意坐，有時候家屬還會幫椅子打扮，放著漂亮的花朵。除了于朦朧，也有粉絲募款1625英鎊（約6萬台幣），替今年初病逝的大S建紀念長椅，地點位於她生前漫步過的卡文迪什廣場（Cavendish Square），上面以中、英雙語刻印：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人）。

