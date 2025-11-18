于朦朧傳遭虐殺！切下體讓導演吞食 凶手疑計畫整形逃避追蹤

中國男星于朦朧9月墜樓身亡，案件疑點重重，至今仍引發網路熱議。（翻攝自微博）

中國男星于朦朧9月11日在北京驚傳墜樓身亡，享年37歲。警方當時將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但案件疑點重重，至今仍引發網路熱議。

時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，網路上流傳多種未經證實的陰謀論版本，最震驚的傳言稱，于朦朧生前疑遭虐殺，下體被切除並被某導演吞食，而執行者正是其生前經紀人杜強。

李沐陽表示，杜強自案發後即人間蒸發，未在公開場合露面，也沒有社群媒體動態，引發網友揣測他可能已離開中國，甚至潛逃至台灣。更有傳言指出，杜強可能透過化名或偽造證件入境，甚至計畫透過整形改變外貌以逃避追蹤。但上月20日我國移民署即回應，目前未接獲相關人士入境或在台活動之訊息，針對網路傳言來源是否屬實還有待進一步釐清。若後來查出有涉及入出國及移民相關法令事項，將依權責主動查處。

網友對此案關注度極高，截至今（18日），已有超過68萬人參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲展開「全面、獨立、透明」的調查程序。然而，中國警方仍維持原結論，並逮捕3名散布于朦朧遭設局、下體被開膛等訊息的網友，指其編造、散布謠言。

有網友指出，于朦朧案背後疑涉及生前參加的「17人聚會」，其經紀人杜強被認為是聚會參與者之一。李沐陽補充，杜強的好友李志舉或許掌握其行蹤，李志舉為演藝商演公司高層，曾與杜強及于朦朧有過接觸，但相關線索尚未獲證實。

儘管坊間傳言不斷，杜強至今未對外界說明，其行蹤成謎，也成為于朦朧墜樓案持續發酵的關鍵因素。

