「于朦朧入榜」全球百大帥哥！影片見「這一句」惹鼻酸

娛樂中心／李明融報導

美國知名娛樂媒體TC Candler 公佈年度《The 100 Most Handsome Faces》（全球百大最帥面孔）提名名單，已故中國男星于朦朧就首次入選就獲得第5名，引發熱議，且入圍的照片特別標註「REST IN PEACE（安息）」 看哭大批網友；另一方面，排名第1的中國男星張哲瀚，因捲入參拜靖國神社風波遭中國封殺，現在海外發展。

TC Candler全球百大帥哥名單，于朦朧入選第5名特別悼念緬懷。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

于朦朧墜樓身亡，至今仍有不少人質疑真實死因。（圖／翻攝自于朦朧微博）TC Candler 公佈年度全球百大美女、百大帥哥名單，其中百大帥哥名單中雖然沒有台灣人入選，但在今年離世的中國男星于朦朧憑藉獨特氣質與傑出成就獲選第5名，但他因不明原因墜樓身亡，加上官方低調處理、網路討論受到限制，不少網友紛紛質疑真實死因不單純，對這位溫柔男星的懷念仍未減，這次入選百大帥哥男星，該平台還特別在入圍照角落標註「REST IN PEACE（安息）」 字樣，接著是于朦朧背影畫面，字幕寫道「Truth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answers」（答案），接著是全黑畫面「In Loving Memory」（謹以此紀念），字裡行間透露出對其死因的不捨與質疑。

中國男星張哲瀚奪下第1名，目前遭中共封殺於海外發展。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

入榜消息曝光後，不少粉絲在留言區上傳于朦朧生前的紀念影片，微博與海外社群湧入大量留言「這是遲來的榮耀，也是命運的惡作劇。」、「希望真相早日公開，讓他能真正安息」，表達思念與祝福。除了遺憾的消息，本屆冠軍由中國男星張哲瀚奪下。張哲瀚過去因捲入參拜靖國神社風波，遭中國演藝界全面封殺，所有影視作品與社群帳號皆被清空。雖然在中國境內消聲匿跡，但他轉往海外發展後，憑藉強大的粉絲基數與音樂作品在國際榜單屢創佳績，此次獲得「全球最帥面孔」冠軍，再度證明其在國際間的高人氣。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：全球百大帥哥榜「于朦朧入選」！影片見「R.I.P」惹鼻酸⋯冠軍遭中共封殺

