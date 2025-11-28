于朦朧全身瘀青靠粉底遮蓋！疑拍戲一半被拖去打 目擊者悲喊太慘了

娛樂中心／綜合報導

于朦朧死亡至今仍疑點重重。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲。事件發生至今已兩個多月，相關疑點卻越挖越多，近日再度因一名化妝師的爆料讓輿論掀起新一波震盪。網路上流傳一段疑似化妝師的對話，指控于朦朧在拍戲期間不僅遭到霸凌，更「常被拖出去打」，甚至受傷到隔天無法下床，生前多處瘀青皆由她親手遮蓋。這段對話曝光後迅速引發網友關注與憤慨。

爆料內容中，這名化妝師情緒激動地指出：「骯髒的世界毀了他，他的父母已經崩潰。他X的黑暗、骯髒，我悲痛欲絕無法接電話，于朦朧弟弟太慘太慘了。」她疑似透露，于朦朧長期受到暴力控制，許多外人看不見的傷痕都是靠化妝遮住。但在對話流出後，該化妝師的社群帳號已消失超過兩個月，未再更新，引發外界擔憂她的人身安全，甚至有人懷疑背後有「有力人士」施壓。

于朦朧以《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》聞名。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧在《三生三世十里桃花》中飾演白真上神。（圖／翻攝自微博）

隨著爆料持續增加，關於于朦朧死因的討論再度升溫。YouTuber李沐陽在節目《新聞看點》中也提及，網路上出現多種誇張傳言，包括生前遭嚴重虐待等，但他強調所有訊息都需等待司法調查釐清。目前「為于朦朧討公道」連署已突破70萬人，要求重新調查死因。李沐陽則指出：「可以確定的是，他生前已被控制並遭虐待一段時間。」然而這些說法皆尚未獲得官方證實。

官方早前仍維持「酒後意外墜樓」的結論，但隨著爆料越來越多，大批網友要求公布更多細節，盼能釐清真相避免造成更多恐慌與謠言。這起案件至今仍持續發酵，社會輿論也持續關注化妝師與其他爆料者的安全。

