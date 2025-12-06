于朦朧出事開直播 「易烊千璽疊石頭」 親曝真實用意

TFBOYS成員易烊千璽日前開直播疊石頭。（圖／翻攝自易烊千璽 微博）





9月中旬中國男星于朦朧驟逝，後陰謀論四起，當時在「網路戒嚴」的敏感時期，TFBOYS成員易烊千璽罕見開直播「疊石頭」，當時被指出是「壓石、壓事，是被迫壓熱搜」的意思，不過在近日訪問中，易烊千璽也親自解釋了直播的用意。

近日易烊千璽在雜誌訪問中，談及了自己的工作計畫，本來在演唱會《礐嶨》演唱會結束後，本要去繼續進組拍攝，不過因健康亮紅燈，而不得已終止合作計畫，讓自己開始長時間工作後的休息。

當時疊石頭直播，也是在演唱會結束後，易烊千璽思考很久沒有直播，便決定時隔8年以直播方式和大家見面，對於內容他思考便是不說話，圍繞石頭想了好幾個版本，最後決定和大家打招呼後，專注的疊了15分鐘的石頭，表示：「沈默的靜物往往能承載時間的重量，循著這個感覺慢慢摸索。」



