于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

記者林宜君／台北報導

中國演員于朦朧離世後，網路上出現名為「為于朦朧討公道」的連署行動，至今參與人數已突破72萬人，要求相關單位公布更透明的調查結果。官方並未公布進一步結論，事件真相仍待釐清。被捲入輿論爭議的女星田海蓉所投資電影《我的世界沒有我》，因網路抵制聲浪影響，票房僅約700萬人民幣後下檔，男星范世錡，近期一段跳舞影片在網路瘋傳，被部分網友解讀為情緒失控。

田海蓉所投資電影《我的世界沒有我》，因網路抵制聲浪影響，票房僅約700萬人民幣後下檔。（圖／翻攝自Threads）

隨著討論延燒，網路上也出現大量未經證實的說法，包含對娛樂圈潛規則的指控、影射特定人士，甚至牽扯政治人物與家族，這些內容皆缺乏實質證據，屬網路流傳言論，官方從未證實。部分極端說法甚至涉及靈異報復等傳言，已被外界視為謠言層級。不過，事件確實對娛樂產業造成實質衝擊。中國娛樂評論人宋祖德公開指出，近年演藝圈工作機會銳減，不少演員5、6年無戲可拍，「進組就是勝利」成為業內流行語，反映市場明顯降溫。

范世錡，近期一段跳舞影片在網路瘋傳，被部分網友解讀為情緒失控。（圖／翻攝自冷眼財經）

部分網友認為范世錡已瘋魔。（圖／翻攝自冷眼財經）

在商業層面，被捲入輿論爭議的女星田海蓉所投資電影《我的世界沒有我》，因網路抵制聲浪影響，票房僅約700萬人民幣後下檔，投資傳出全面虧損，相關人士形容為「市場用行動表態」。另有網友點名男星范世錡，翻出其過往爭議貼文與影像，近期一段跳舞影片在網路瘋傳，被部分網友認為范世錡已瘋魔，但實際狀況並無任何醫療或官方說明，相關評論多屬主觀臆測。

田海蓉所投資電影《我的世界沒有我》遭抵制下架。（圖／翻攝自TikTok）

同時，業界盛傳天娛旗下多名藝人，因合約爭議、輿論壓力與內部管理問題，集體提出解約，是否形成「集體出走」仍有待觀察，但已引發外界對公司營運前景的關注。整體而言，于朦朧事件已從單一藝人悲劇，延燒成對中國娛樂產業、輿論環境與資本市場的多重衝擊。只是，在大量情緒性指控與陰謀論充斥的同時，真相仍需回到具體證據與正式調查，否則恐讓輿論再次偏離事實核心。

