于朦朧出現在金馬獎追思名單？官方回應了
娛樂中心／杜子心報導
第62屆金馬獎還沒登場，網路卻已經先炸鍋。近日有傳言指稱，中國男星于朦朧將被列入金馬獎的追思名單，消息一出立刻掀起熱議，粉絲紛紛湧入留言區表示震驚與期待。不過沒多久，維基百科上的「金馬追思名單」又將他的名字刪除，引發粉絲不滿。對此，金馬影展執行委員會5日火速出面澄清，強調「網傳內容並非官方發布」，典禮節目仍在籌備中，最終追思名單將以11月22日當天公布為準。
許多粉絲認為于朦朧應該被列入金馬追思名單紀念。（圖／翻攝于朦朧微博）
今年9月37歲的于朦朧驚傳墜樓身亡，警方初步判定為「酒後意外墜樓」，但粉絲始終對死因存疑。事件延燒兩個多月，各種陰謀論、懷疑聲不斷流出，支持者更發起「為于朦朧討公道」的網路連署，截至11月6日已有超過65萬人參與。不少激進派網友認為，于朦朧應該被列入金馬追思名單紀念，表示「喬任梁都能列入，為什麼他不行？」，甚至留言稱「中國讓他消失，台灣替他留名」，希望金馬能象徵性地表達紀念。
金馬獎過去曾悼念喬任梁。（圖／翻攝自微博）
不過，也有另一派網友反對到底，認為于朦朧生前主要活躍於中國影視圈，與台灣電影毫無關聯，「又沒參加過金馬、為什麼要放進追思？」、「這不是金馬的責任吧！」更有人直言，「金馬紀念的是電影貢獻者，不是悲劇事件」。對此，文化界人士指出，金馬追思單元每年都由幕後團隊以「紀念影人精神」為核心構思，並非外界可干預的決定。儘管金馬執委會已明確澄清，但網友的輿論戰仍未平息。
