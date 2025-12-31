于朦朧到底在哪？網傳墜樓者是替身 關鍵屍體細節未公開

記者林宜君／台北報導

于朦朧今年9月11日凌晨傳出於北京陽光上東社區墜樓身亡，相關單位隨後對外說明「已排除刑事因素」，案件迅速結案。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧今年9月11日凌晨傳出於北京陽光上東社區墜樓身亡，相關單位隨後對外說明「已排除刑事因素」，案件迅速結案。不過，官方說法未能平息外界質疑，反而在網路上引發大量討論，至今仍有不少聲音要求釐清更多細節。近期，社群平台再度流傳一項未經官方證實的說法，指稱當天墜樓身亡者「可能並非于朦朧本人，而是其替身」，並進一步質疑于朦朧本人相關遺體資訊未被完整公開，導致「屍體成謎」的傳言持續延燒。相關影片與截圖在網路上被大量轉傳，引發粉絲與網友高度關注。

廣告 廣告

近期，社群平台再度流傳一項未經官方證實的說法，指稱當天墜樓身亡者「可能並非于朦朧本人，而是其替身」。（圖／翻攝自Threads）

部分網友以臆測方式指出，流傳的畫面中遺體外觀與過往公開形象存在差異，並延伸出「替身說」的各種推論，例如「是否在本人無法公開露面時由替身代替」、「是否刻意遮掩可供辨識的特徵」等。不過，這些說法目前皆未獲任何官方或主流媒體證實，真實性仍有待查證。此外，網路上也流傳指稱于朦朧生前曾拒絕不當要求、疑似遭到長期施壓或冷處理等內容，並將相關傳聞與娛樂圈「潛規則」議題連結。不過，相關指控同樣缺乏司法機關或當事人正式說明，屬於網路傳言層次。

部分網友以臆測方式指出，流傳的畫面中遺體外觀與過往公開形象存在差異，並延伸出「替身說」的各種推論。（圖／翻攝自Threads）

事件發酵後，部分支持者透過社群平台發起聲援行動，包含線上連署、創作圖文與影音作品等方式，呼籲重新檢視案件經過。截至目前，網路上流傳的連署人數數據不一，實際統計來源與真實性仍待釐清。外界普遍關注的焦點仍集中在兩點：一是墜樓事件是否存在尚未說明清楚的疑點，二是網路盛傳的「替身說」與相關影像來源是否具備可信依據。在官方未進一步回應前，相關內容仍停留在輿論與猜測階段。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

焦邁奇嗆網友「不要再說我是狗」！網嗆「不然要叫鴨嗎」

于朦朧不肯配合飯局！被天娛辱罵是「賠錢貨」 社群全面炸鍋！

宋伊人被爆與程青松疑有私生子 網喊：關係太讓人噁心

焦邁奇演唱會確定被拔！自拍倒影疑雲未平 網嗆：這天終於來了

