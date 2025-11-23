于朦朧劇組募11萬辦追思會！遭怒轟「二次傷害」 恐對家屬造成壓力

《一傘煙雨》劇組突然要募款11萬，為于朦朧（左圖）辦追思會。翻攝微博

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，生前卻疑似遭到多方施壓，儘管警方早已排除刑事案件的可能性，卻還是引發外界種種猜測，對此中國YouTuber「大宇拍案驚奇」李大宇在影片中提及此案，表示于朦朧生前拍攝的《一傘煙雨》劇組突然要募款11萬辦追思會，突兀的行徑立刻引起粉絲反彈。

于朦朧擔任《一傘煙雨》要角。翻攝微博

無預警要辦于朦朧追思會 《一傘煙雨》劇組恐涉「非法集資」

李大宇坦言，《一傘煙雨》劇組在于朦朧過世後，始終沒有正面回應和案件相關的疑點，如今事發將近3個月卻突然向粉絲募集追悼會費用，認為此舉很不合理，「這本來就是他們付得起的小錢，卻要讓粉絲出，真的很不妥。」李大宇指出，這麼做不僅不尊重于朦朧，也讓粉絲們再度受到傷害，他曬出對話截圖，指這種方式很可能會涉及「非法集資」。

追思會規劃細項已確定 預計準備一週時間

這場追思會的規模不小，目前場地、佈置、人數都已經有明確規劃，李大宇爆料，追思會預計會準備一週，「場內花費要2.6萬（人民幣，約新台幣11.6萬元）來佈置，計畫容納人數是200人。」他認為雖然于朦朧之死和劇組沒有直接關聯，但在案件發生過後始終噤聲，「現在突然要搞追悼會，讓人覺得怪怪的，所以有朦朧的粉絲出於種種原因呼籲抵制，不予承認。」

廣告 廣告

劇組突然要舉辦追思會。翻攝微博

粉絲瘋猜劇組背後意圖 網友呼籲別參加追思會

影片曝光後，引發熱烈討論，有粉絲猜測，《一傘煙雨》劇組很可能是想趁著輿論讓這起案件收尾，將外界為于朦朧抱不平的聲量，包裝成粉絲的聲援，也有網友提及，追思會若是沒有先找于朦朧親屬確認，恐怕到時候對家屬來說還會形成壓力，因此對外呼籲抵制，還有粉絲狠酸：「大家千萬不要聚眾參加，根本是參加國有器官選拔賽。」



回到原文

更多鏡報報導

狄志為認心疼粿粿！細數她婚內委屈「難抵抗肩膀依靠」：會陷進去

胡瓜錄影誇下海口！竟重心不穩險出事 當場重摔在他身上

粿粿富豪哥哥喊告酸民！律師分析「這點」告誡：加分還是縱火？