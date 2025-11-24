于朦朧劇組突喊募款！擬辦百人追悼會 媒體人怒轟揭疑慮

大陸已故男星于朦朧。（圖／于朦朧 微博 ）

大陸男星于朦朧逝世２個多月，雖然警方以「意外墜樓」結案，並且排除「刑事嫌疑」，不過多數網友認為疑點重重，如今，他生前演出的電視劇《一傘煙雨》劇組，突然發聲想要舉辦募資活動，籌募到的資金要用來舉辦追悼會，不過這舉動反倒遭網友質疑，是否有涉及「非法集資」。

媒體主持人李大宇在YouTube頻道《大宇拍案驚奇》中，指出于朦朧生前演出的《一傘煙雨》劇組，突然宣布要舉辦募資活動，準備募資2.6萬元，來替已經過世的于朦朧舉辦約200人的小型追悼會，對此，李大宇不解這筆錢對劇組而言，僅僅是一筆小花費，為何得要向粉絲籌錢，對著鏡頭怒嗆：「人是你搞的，最後搞人的還要辛苦錢和材料費，這不是侮辱人和二次傷害嗎」。

李大宇表示電視劇《一傘煙雨》劇組即便和于朦朧逝世沒關係，卻沒有對外公開真相，突然要舉辦追悼會，不免讓人覺得相當疑惑，便有于朦朧的粉絲公開抵制這件事，李大宇也曬出網友截圖，內容指出這種行為是「非法集資」，並試圖把大家正義發聲的舉動，變成「粉圈行為」，屆時無論如何幫于朦朧發聲，都會被視為是一群無腦粉絲的行為，藉此降低社會的關注度。

大陸男星于朦朧死因，被懷疑背後並不單純，引起國際社會關注，有網友發起全球連署，希望能替他討回公道，據悉，目前已經突破65萬人參與此活動。

大陸男星于朦朧死因，被懷疑背後並不單純。(圖／微博)

