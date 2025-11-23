于朦朧劇組籌款追悼惹議！網酸「恐參加國有器官選拔賽」 家屬遭逼現身

記者林宜君／台跛報導

于朦朧生前主演的電視劇《一傘煙雨》劇組，突然對外發起募資，準備替于朦朧舉辦追悼會。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧離世已２個多月，但相關疑點仍未釐清。近日于朦朧生前主演的電視劇《一傘煙雨》劇組，突然對外發起募資，準備替于朦朧舉辦追悼會，引發粉絲與網路社群強烈反彈。許多人質疑此舉與劇組過往態度矛盾，甚至懷疑涉及「非法集資」，甚至有網友說「小心聚眾被國有器官」導致事件再度升溫。

許多網友認為于朦朧墜樓案情疑點重重，真相至今未完全說明，引發外界持續關注。近日自媒體主持人李大宇在YouTube頻道《大宇拍案驚奇》中指出，《一傘煙雨》劇組突然宣布募資2.6萬，用於為于朦朧舉辦一場約200人的追悼會。

李大宇質疑，劇組在于朦朧過世後並未替粉絲解答事件疑點，如今卻向粉絲募集追悼會費用實在太奇怪。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

李大宇質疑，劇組在于朦朧過世後並未替粉絲解答事件疑點，如今卻向粉絲募集追悼會費用，「這本來就是他們付得起的小錢，卻要讓粉絲出，真的很不妥。」李大宇認為這樣的行為不僅不尊重于朦朧，也讓支持者再次受到傷害。李大宇也展示網友截圖指出，劇組打算讓粉絲與路人共同募款，這種形式恐怕涉及「非法集資」。有粉絲推測，劇組可能因輿論升溫想趁勢「收尾」，並將大眾聲援重新包裝成單純粉圈行為，以降低事件後續的社會關注度。

部分網友進一步擔心，追悼會若沒有家屬確認，恐變相逼迫于朦朧母親或親屬露面，造成額外壓力。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

部分網友進一步擔心，追悼會若沒有家屬確認，恐變相逼迫于朦朧母親或親屬露面，造成額外壓力。粉絲在社群呼籲抵制︰「請大家不要參加，不要讓于媽媽被迫出席。務必要互相提醒，保護好他的家人。」，甚至有粉絲諷刺說道︰「大家千萬不要聚眾參加，根本是參加國有器官選拔賽。」

截至11月23日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為自媒體主持人李大宇在YouTube頻道「大宇拍案驚奇」提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月23日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

