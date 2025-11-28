于朦朧半裸遭割耳甩巴掌？疑生前「被銬電子腳鐐」網看哭





中國37歲男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡至今二個半月，死因疑點揣測仍燒不停，近日更流出生前疑似被直擊經紀人杜強甩巴掌的畫面，甚至傳出他疑「遭割耳」、「半裸遭虐」、「被銬電子腳鐐」等影片與照片瘋傳，再度引爆熱議，也讓粉絲們心疼到忍不住看哭了。

于朦朧受虐畫面不停瘋傳

時事評論人李沐陽不停透過YouTube頻道，交叉分析不同管道來源的爆料，多次直言因為討論于朦朧之死，遭受水軍攻擊需要支持。



李沐陽曾指出，有網友將于朦朧受虐的矛頭指向其經紀人杜強。近日除了于朦朧疑遭杜強掌摑受虐畫面流出，甚至還有網友貼出他上身赤裸、手被高舉綁住遭受酷刑的模樣，因畫面過於殘忍，全程被打上馬賽克，讓大批網友難掩悲憤。

時事評論人李沐陽多次直言因為討論于朦朧之死，遭受水軍攻擊。圖片來源：YouTube@新聞看點 李沐陽

網路流傳于朦朧上身赤裸、手被高舉綁住遭受酷刑的畫面，雖未經證實，仍令人不忍目睹。圖片來源：網路

于朦朧右耳是假的?

李沐陽也揭露網友們發現，于朦朧右耳「明顯是接上去」，在他參加《追光吧！哥哥》綜藝節目時，畫面側臉特寫的耳朵和平時不同「右耳與臉頰銜接處有黑線」不自然皺褶引發討論。

先前也有網友發現于朦朧臉上疑似用假皮蓋住傷口（臉頰疑出現「倒辛字」疤痕），但有一派粉絲發出于朦朧以前的照片，說明他本來耳朵就長這樣，希望大家不要被P圖內容欺騙。

時事評論人李沐陽指出網友認為于朦朧耳朵是假的。圖片來源：YouTube@新聞看點 李沐陽

于朦朧生前遭銬電子腳鐐？

近日還有多名網友聲稱于朦朧生前「被銬電子腳鐐」，疑似行動遭限制，尤其他穿上比腳還大尺寸不符的鞋子，著實怪異，即使畫面經過高度馬賽克處理，仍然掀起揣測，有人猜測大鞋子是為了掩蓋藏於腳上的電子腳鐐，有人質疑可能是拍攝工作留下的道具痕跡，同樣掀起熱議。

網友揣測于朦朧生前穿大鞋是因為暗藏「電子腳鐐」。圖片來源：網路

合同到期被逼續約，不簽會被打？

李沐陽曾提及，于朦朧生前在社群曾寫下：「討厭被控制、合同到期被逼續約，不簽就會被打」等文字，還說：「我累了，想回家，但我回不去」。李沐陽指出目前種種跡象顯示「于朦朧墜樓前恐怕已遭長期監控與虐待」，案件真相仍有待釐清，李沐陽也強調，無論真相為何「可以確定的是，他生前在某種壓力下生活了相當一段時間」。

時事評論人李沐陽指出，種種跡象顯示「于朦朧墜樓前恐怕已遭長期監控與虐待」。圖片來源：YouTube@新聞看點 李沐陽

截至11月底為止，超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲展開獨立透明調查，但官方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，實施網路戒嚴掃盪謠言手段，仍難擋網友和英國BBC、美國外交政策等國際媒體關注報導。



