于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

記者林宜君／台北報導

于朦朧自墜樓事發以來至今，有關事件多數疑點的貼文被刪除。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國知名男星于朦朧自墜樓事發以來至今，有關事件多數疑點的貼文被刪除，近期網路傳出，事發當晚有三名女性在于朦朧事發小區，親眼見到于朦朧被施虐狀況，大聲呼喊「哥哥，逃逃逃」、「救救我」並夾雜于朦朧喊福麗的聲音還有陌生男子的叫囂聲。

網路傳出，事發當晚有三名女性在于朦朧事發小區，親眼見到于朦朧被施虐狀況。（圖／翻攝自TikTok）

能看到拼命呼救的畫面。（圖／翻攝自TikTok）

影片中還夾雜陌生男子威脅的聲音。（圖／翻攝自TikTok）

網友紛紛猜測這三名女性其實就是警方在9月21日通報抓獲造謠的三名女性，因至今警方都沒有再發佈這三名女性的相關懲處及任何消息，還有網友懷疑，當晚見到于朦朧有難前往解救並直接被滅口的三人其實就是這三名女性。

網友紛紛猜測這三名女性其實就是警方在9月21日通報抓獲造謠的三名女性。（圖／翻攝自Threads）

恰巧被警方以造謠名義被捕的也是三名女性。（圖／翻攝自微博）

網友們認為事情太過巧合。（圖／翻攝自TikTok）

三名女子的營救及因造謠被捕後，至今都無消息，是否已被滅口。（圖／翻攝自TikTok）

于朦朧墜樓事件至今，評論依舊被封，不少粉絲控訴其言論被審查，警方已查處散布謠言的帳號，強烈的輿論管制，讓群眾更加懷疑事件背後另有隱情，官方通報亦指出，部分人因編造謠言已被處置，微博宣稱已處理1000多個帳號、刪除十萬條內容，以控制謠言擴散，小紅書甚至被約談平台輿論控管事件。

截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」。

