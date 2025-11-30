于朦朧命案延燒海外社群 陸委會報告：中共「數位極權」不斷現破口

即時中心／綜合報導

中國男星于朦朧於今（2025）年9月11日墜樓身亡震驚兩岸娛樂圈，當時警方以意外結案；然而近來網上流出于朦朧遭被經紀人杜強掌摑及生前疑受虐影像，引發外界震驚與熱議。陸委會在最新情勢季報中指出，該案凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口。而中共對網路的維穩，更讓于朦朧案爭議持續延燒至海外社群平台，以躲避言論封控。

陸委會在最新一期的「大陸情勢季報」中指出，中國的娛樂產業缺乏自主性，政治權力可以迅速捧紅藝人，黨國特權也可以迅速剝奪其影響力。而「于朦朧墜樓案」，更凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口。

中國高人氣偶像明星于朦朧在9月11日凌晨墜樓身亡，官方迅速以「酒後意外墜樓」結案；然而網路流傳號稱事發當時的錄音檔和手機影片，以及傳言指出加害者與中共政治局常委、習近平親信蔡奇有關。

報告中提到，由於許多與中共高層有關的負面新聞四處傳播，中共官方立即啟動維穩封控，全網刪除相關資訊和貼文，禁止追查，「國家網信辦」甚至約談並處罰微博、快手、抖音等社交平台，要求嚴格管理熱搜榜單、限期整改，以「清朗網路空間」。

由於過去類似的重大案件，各地公安局的警情通報都有草率結案、禁止追查的先例，因此官方報告已無法被民眾認同。然而，中共官方不但拒絕公開透明的調查，中央網信辦更在9月22日發佈「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，更是讓于朦朧案的爭議持續延燒至海外社群平台，以躲避中共的言論封控。

這種高壓封閉的數位治理方式所造成的社會反彈，陸委會認為，這顯示出中共控制網路空間的「數位極權」已經出現許多破口；知名期刊《外交政策》（Foreign Policy）評論指出，中共正陷入言論審查的自我循環困境，「言論審查越嚴格，謠言也就越多。」

許多支持者將抗爭平台移至海外社群媒體，甚至在其他國家發動抗爭，持續要求追查事件真相，也引起海外媒體持續報導。因此，中共的「數位極權」就如同其對各種抗爭所採取的鎮壓和封控，事實上正面臨資源嚴重耗損、顧此失彼的窘境。

