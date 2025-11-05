于朦朧唱孫燕姿《天天黑》竟預言後來遭遇 全中國不捨翻牆申冤震撼國際

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

于朦朧唱孫燕姿《天天黑》動人好聽，網友驚覺竟預言後來遭遇，全中國不捨翻牆申冤震撼國際。（圖／翻攝自于朦朧唱孫燕姿《天黑黑》YT）

于朦朧是正在上升期，擁有2千萬粉絲的中國偶像明星。他「突然」過世，讓全中國網友炸鍋，開始製作短影音蒐集證據為他申冤，中國網路限流，中國網友就翻牆到自由世界網路為他發聲。目前為于朦朧申冤連署人數已經將近70萬人。YOUTUB一段他當年演唱孫燕姿唱紅的《天黑黑》。歌詞中有一句《成人的世界背後總有殘缺》，網友留言嘆息：這首歌詞現在來聽，真的是他一路走來的心境啊！

于朦朧唱孫燕姿《天天黑》 全網震撼不捨他後來的遭遇

2011年孫燕姿的《天天黑》專輯橫空出世，轟動全球華人。歌曲由廖瑩如 Apnl 寫詞，李偲菘作曲。于朦朧2013年參加快樂男聲就唱了這首歌。于朦朧的歌聲清亮深情，唱出歌詞中關於大人世界的殘缺與小時候被疼的回憶：「我的小時候，吵鬧任性的時候，我的外婆總會唱歌哄我，夏天的午後，老老的歌安慰我，那首歌好像這樣唱的，天黑黑 欲落雨、天黑黑 黑黑，離開小時候，有了自己的生活，新鮮的歌，新鮮的念頭，任性和衝動 無法控制的時候，我忘記還有這樣的歌，天黑黑 欲落雨、天黑黑 黑黑，我愛上讓我奮不顧身的一個人，我以為這就是我所追求的世界，然而橫衝直撞 被誤解 被騙，是否成人的世界背後總有殘缺？我走在每天必須面對的分岔路，我懷念過去單純美好的小幸福，愛總是讓人哭 讓人覺得不滿足，天空很大 卻看不清楚 好孤獨。」

網友不捨警覺歌詞神預言！「被騙，是否成人的世界背後總有殘缺…好孤獨」

這段2013年的影音，于朦朧2025年9月11日「被過世」之後，突然瀏覽人數暴增。網友紛紛留言，表達對于朦朧的強烈不捨…..

《于朦朧努力向上沒有錯，潔身自愛沒有錯，不該被如此傷害》、《一路走好，在那邊要快快樂樂的》、《他真的很不適合黑暗的演藝圈》、《這首歌詞現在來聽真的是他一路走來的心境啊！》、《于朦朧太善良太純樸了》、《那些惡人必將受到天罰》、《他被虐殺死前撕心裂肺的吶喊讓人好心疼，看到這麼鮮活美好的生命就這麼逝去天理何在？》、《這個男生好乾淨，好心疼》、《這麼乾淨的聲音……不是來哭喊 求救 用的…好心疼……》、《我一個台灣人，都忍不住落淚了希望他的離世，能夠對娛樂圈 ，建起一個完整新的保護傘，真的很心疼》、《你保住了乾淨的靈魂，寧死不屈，比被魔鬼折磨到老的活著好多了. 上帝和眾人聽到你的哭喊，會给你公義》、《在權力者眼裡，你可以被塑造、被剝奪、被清理，最後‘消失得情有可原’，可憐的不只是于朦朧，還有千千萬萬個你們我們。願你沉冤得雪》、《人生沒有如果~但正義卻永遠遲到...希望真相大白,惡有惡報！》、《這個世界已經沒有剩下太多美好了，如今看到這樣一個安靜靦腆，讓人內心平靜的人被殘忍踐踏 真是一點也忍不了》。

為于朦朧國際申冤網址：

https://user300811.pse.is/8b4la4

▼【于朦朧唱孫燕姿《天黑黑》】于朦胧《天黑黑》-全国10强诞生战第一场20130726（影片來自YouTube－湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel頻道，若遭移除請見諒）

