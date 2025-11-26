于朦朧墜亡案「被寫進考卷」？網怒：洗腦洗到學生頭上算哪招

娛樂中心／綜合報導

《于朦朧墜亡案》驚現中國語文試卷？福建試題曝光掀全民炸鍋。（圖／翻攝自IG、X）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。于朦朧墜亡事件距今已逾兩個月，追索真相的聲浪並未平息。近日福建一份初中語文試卷被爆疑似影射該案內容，引發大批網友痛批「洗腦洗到孩子身上」，再度讓此案成為敏感輿論焦點。

福建試卷疑影射案件 網友：題目描述「太像了」

11月24日，有中國網友公布福建某地初二月考語文試卷，當中一道選擇題寫道：「近日，某某男，37歲，因意外墜樓身亡。個別人員為捕風捉影、撒謊宣傳，在網上編造傳播虛假信息，拼接製造假視頻，嚴重擾亂公共秩序。公安機關依法立案查處是為了（），後面附有A、B、C、D四個答案供選擇。」

這道題雖未直接指名，但「37歲男性」「墜樓」「造謠者被抓」等關鍵描述，與演員于朦朧9月離奇墜亡的細節高度吻合。題目一曝光便引發廣泛聯想，不少網友直言「這不是于朦朧還能是誰？」

近日福建一份初中語文試卷被爆疑似影射于朦朧墜亡事件。（圖／翻攝自X）

海外平台炸鍋 網友怒批：真相被寫成「謠言」教學生

題目照片流至海外社群X後，許多中國網友憤怒留言，質疑官方不僅封殺輿論，甚至將事件寫入學校考題，替官方立場「定調」；對此，網友紛紛表示：「厚顏無恥到令人髮指，這底線是沒有最低，只有更低。」「越掩蓋越可疑，此地無銀三百兩。」「洗腦洗到小孩了。」「真相被中共定義成謠言。」「按照慣例不是刪帖、封號、抓人就結束了嗎？怎麼這麼快寫進考題？」甚至有網友更直白指出：「看來于朦朧的確是被某些二代弄死的。」

官方封鎖越緊 民間質疑越多：到底在怕什麼？

37歲的于朦朧於9月11日深夜「意外墜樓」死亡。事件發生後，中國公安極速排除他殺可能，並以「造謠」名義抓捕多名網友，全網同步大規模封鎖相關討論。

然而，封鎖並未阻止民間懷疑。相反地，種種流出的爆料反而加深了外界疑慮。多項傳聞指出，于朦朧生前疑曾拒絕圈內權貴的「潛規則」，才遭人報復；也有坊間消息影射，涉案者可能涉及高層權力家庭，這也被視為官方全力壓制消息的主因。

全球已超過70萬人聲援！為于朦朧討公道行動持續升溫。（翻攝自AVAAZ網站）

值得一提的，截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

