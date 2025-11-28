于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光
記者林宜君／台北報導
中國知名男星于朦朧墜樓案持續受到關注，陸續有爆料指稱案件背後牽涉「器官交易、人口販賣、東南亞電信詐騙」等黑色產業鏈。網紅李大宇近日在 YouTube 節目《大宇拍案驚奇》提出最新解析，強調此案背後的資本來源、企業連結與人脈布局，遠比外界想像複雜，甚至牽動多個官方、企業與影視相關團體。並公開了共５張關係圖，指出多家企業與影視相關單位可能在不同層面有所交集，甚至牽動到中國高層權力圈。李大宇更直言：「投資方從根上來看大多來自中共政府」。
在第一張關係圖中，可看到北京市政府過去曾以資金投入啟皓興業，後續資金再流向極光光相關企業。同一張圖也顯示，中國國務院名義下與「一帶一路」相關的撥款，被外界懷疑與東南亞電信詐騙集團牽連，例如亞太國際、亞太智慧與緬甸妙瓦底的「亞太新城」。其中「亞太新城」甚至與西安市政府的項目出現關聯。
第二張圖顯示，與東南亞詐騙產業息息相關的柬埔寨太子集團，與中國中央與多地財政體系往來密切。透過資本與人脈延伸，連結到湖南廣播影視公司、芒果超媒與天娛傳媒等影視單位。包括方勵、田海蓉與北京七星華電等企業負責人，也被指位在太子集團的間接關係網中。
第三張圖則聚焦虞美人國際集團，該集團以「微囊泡」美容療程受到關注。李大宇指出，虞美人與田海蓉的大連實德位於同一企業樹系，並與大連醫大生物塑化公司與七星集團出現關聯。此外，中南大學湘雅二院因涉及國際醫療器官相關爭議被外媒多次點名，其與虞美人及田海蓉亦被畫入同一鏈條中。
至於第四張圖，李大宇指出，芒果傳媒的股東結構中可見全國社保基金的影子，並透過投資與上下游企業延伸至深藍影視。此條線路中，剛好出現涉及于朦朧案的周品、杜強與吳堯滔等人。
第五張圖聚焦芒果超媒的母體湖南廣播影視公司。從該公司往下追查，可找到天娛傳媒，而范世錡與于朦朧皆為天娛旗下藝人。與天娛相關的苑子文、苑子豪、蔡乙嘉等人也被畫入此張關係圖。蔡乙嘉關聯的企業更被指出與焦邁奇、奚韜、極光光、扶子茶等人存在不同程度的連結，其中與極光光相關的北京賽特國際物業，更被指出與蔡奇任內的北京市府、啟皓集團與寶格麗酒店具有間接關係。
李大宇最後表示，五張圖顯示出一個龐大複雜的資本網絡，範圍橫跨影視、醫療、美容、國企與境外產業鏈，而多條線索指向中國高階官員的權力圈，感嘆「這張巨網不知有多少條命、多少個黑幕」。
不過以上為李大宇在YouTube節目《大宇拍案驚奇》提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
