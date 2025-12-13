于朦朧墜樓亡！經紀人杜強遭瘋傳「住楊丞琳家」巧合連環爆

于朦朧死因成迷掀起輿論。（圖／翻攝自于朦朧微博）





中國大陸男藝人于朦朧墜樓身亡，享年37歲，死訊曝光後引爆輿論；近日陸網瘋傳，被指疑似涉案其中的于朦朧經紀人杜強與楊丞琳、李榮浩是舊識，夫妻倆也住在命案現場北京陽光上東社區，3人之間的關係引爆討論。

于朦朧過世後，他的經紀人杜強行蹤備受外界關注，陸網瘋傳他「住在楊丞琳台灣的家」，但此消息並未獲得當事人證實；楊丞琳近日回台灣，時間點與傳聞指出杜強疑似離境時間點重疊，種種陰謀論爆出，讓于朦朧死因再掀討論。

于朦朧所屬的經紀公司天娛傳媒、經紀人杜強，也被陸網指稱在多個中國大陸網購平台上販售其周邊商品，想要趁著「死因成謎」的討論度，炒作話題賺錢，消息公開後也引起粉絲們不滿，紛紛喊道「拒買！抵制到底。」



