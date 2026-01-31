于朦朧墜樓案真相浮現？「青松影裡睡朦朧」籤詩瘋傳 網驚：惡人下場？

記者林宜君／台北報導

多名網友在不同場合求籤，詢問中國男星于朦朧身故相關的籤詩內容竟完全相同。（圖／翻攝自＠g152823 TikTok）

近日網路上一則玄妙話題吸引娛樂圈與網友雙重注意，多名網友在不同場合求籤，詢問中國男星于朦朧身故相關的籤詩內容竟完全相同，使這段籤詩迅速在社群引爆討論。中國男星于朦朧於2025五年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲，其工作室稍後對外發布聲明證實此事，並表示警方已排除刑事案件嫌疑，將死因定調為意外墜落，請粉絲謹記于朦朧的作品與貢獻，願逝者安息、願生者堅強。

多名網友分享在不同場合求得的籤詩都是第84號籤，內容幾乎竟然「一模一樣」。（圖／翻攝自＠g152823 TikTok）

然而，自事件曝光後，網路上各種揣測與傳言不斷，包含案件是否真的只是意外、官方定調是否合理等話題在社群上延燒。在這股熱議中，意外出現一則「特殊」現象，多名網友分享在不同場合求得的籤詩都是第84號籤，內容幾乎竟然「一模一樣」，而內容被解讀帶有警示意味，引發聯想甚至陰謀論版本的討論。

籤詩內容是「因名喪德不合同，切忌忙中變作兇，醉後不知何處去，青松影裡睡朦朧」。（圖／翻攝自＠g152823 TikTok）

這支籤詩內容是「因名喪德不合同，切忌忙中變作兇，醉後不知何處去，青松影裡睡朦朧」，甚至明確指出「朦朧」、「青松」兩個名字，被部分網友討論于朦朧的身故事件，認為這籤詩似乎呼應了謠傳「惡人下場」與內幕猜測，甚至有人認為籤詩內容像是提前預言了事情發展。這類討論隨即在微博、論壇與國際社交平台上被大量轉發、討論與引用。有些網友將籤詩的詞句與網路流傳的案情疑點拼湊，還引申出各種解讀版本，但無論是哪一種版本，官方迄今仍未公開更多細節資料，也沒有確鑿證據顯示籤詩與實際事件有直接關聯。

網友紛紛表示，「又有人抽到這支籤」。（圖／翻攝自＠g152823 TikTok）

網友紛紛表示，「又有人抽到這支籤」、「這已經不能用巧合解釋了」、「怎麼都是第84號籤」、「善惡終有報」、「要清算了」、「人在做天在看」、「天要亮了」，官方與警方的正式立場仍是依調查結果定性為意外墜樓。儘管圍繞著籤詩的各種說法引發熱議，但法律程序與官方發布的結論仍是尊重調查結果為主。

