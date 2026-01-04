于朦朧墜樓案還沒完！網友AI合成程青松杜強結婚照 網笑：天生一對

記者林宜君／台北報導

近日有網友利用AI技術，合成中國導演程青松與于朦朧經紀人杜強的「結婚照」，在社群平台快速擴散，引發大量轉貼與討論。（圖／翻攝自TikTok）

于朦朧墜樓事件持續延燒，相關爭議尚未平息，網路輿論卻再度出現新的延伸話題。近日有網友利用AI技術，合成中國導演程青松與于朦朧經紀人杜強的「結婚短影」，在社群平台快速擴散，引發大量轉貼與討論。程青松和杜強因捲入于朦朧墜樓案被網友點名，甚至被部分聲音指控倆人是其中的「加害者」，成為于朦朧事件中的爭議人物之一，而杜強則因與多位台灣藝人、音樂圈人士交情匪淺，在于朦朧事件發酵期間，也曾被網友熱烈討論，兩人因此成為部分網友惡搞與二創的對象。

流傳的AI短影中，畫面高度擬真，迅速在網上瘋狂轉傳，網友們表示倆人「根本天生一對」、「差一點吐」、「真般配」、「天造地設的一對」，有網友直言，從于朦朧事件開始，讓各界引起了中國執法的共鳴，而于朦朧事件相關爭議仍在網路持續發酵。

流傳的AI短影中，畫面高度擬真，迅速在網上瘋狂轉傳，網友們表示倆人「根本天生一對」。（圖／翻攝自TikTok）

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

