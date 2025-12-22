于朦朧墜樓滿3個月！全球連署「重啟調查」人數曝光

娛樂中心／饒婉馨報導

中國男星于朦朧在9月11日墜樓身亡，震驚中國、台灣娛樂圈，警方迅速以「酒後失足」定調為意外事件，引發各種揣測。然而，有網友自主發起「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署，截至22日下午已高達73.1萬人簽署。





于朦朧墜樓滿3個月遲未立案？全球連署「重啟調查」最新震撼人數曝光

于朦朧死因疑點重重，引發各界網友猜測不斷，甚至有網友自主性發起全球連署，要求重啟調查。（圖／翻攝自于朦朧微博）

先前就有網友對于朦朧墜樓案發起全球連署，並寫下標題「No Longer Hidden、不再朦朧」，隨著越來越多的影片、音檔流出，讓網友更加懷疑「這或許不是自然死亡，而可能是一場經過謀畫的殘酷虐殺」，也在內文提及于朦朧疑似「被剝奪自由、遭毆打、被強迫灌酒灌藥，最終失去生命」，並表示如果這些猜測屬實，那這就不僅是一場藝人身亡悲劇，而是對人權與公共安全的嚴重侵犯。

于朦朧墜樓滿3個月遲未立案？全球連署「重啟調查」最新震撼人數曝光

網友自主對于朦朧墜樓案發起全球連署，希望能獲得真相。（圖／翻攝于朦朧微博）

連署平台寫下，「我們要呼籲人權觀察 （Human Rights Watch）與國際特赦組織 （Amnesty International） 關注藝人生命安全、人身自由與性侵防治議題，並向相關單位施壓改善現況」。連署平台主要的3大訴求為：展開全面和獨立且透明的調查，還于朦朧公道、若有犯罪事實，立即將涉案者以最嚴重罪名起訴、相關單位必須公開道歉，並給予家屬法律與心理支持。于朦朧身亡後，微博隨即展開大規模清理，刪除十餘萬則相關貼文、封鎖上千帳號，並以「惡意炒作」為由查辦多名用戶，呈現中共處理公共輿情的標準模式「先壓聲、後定調、再鎮壓」，透過封控輿論達到政治穩定的假象。許多支持者將抗爭平台移至海外社群媒體，甚至在其他國家發動抗爭，持續要求追查事件真相，也引起海外媒體持續報導，根據公開的 社群連署平台 的最新數據，「為于朦朧討公道」的連署進度目前已達到73萬1610人簽署，並且仍在持續增加中。

