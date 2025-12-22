于朦朧墜樓滿3個月！全球連署「重啟調查」人數曝光
娛樂中心／饒婉馨報導
中國男星于朦朧在9月11日墜樓身亡，震驚中國、台灣娛樂圈，警方迅速以「酒後失足」定調為意外事件，引發各種揣測。然而，有網友自主發起「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署，截至22日下午已高達73.1萬人簽署。
于朦朧死因疑點重重，引發各界網友猜測不斷，甚至有網友自主性發起全球連署，要求重啟調查。（圖／翻攝自于朦朧微博）
先前就有網友對于朦朧墜樓案發起全球連署，並寫下標題「No Longer Hidden、不再朦朧」，隨著越來越多的影片、音檔流出，讓網友更加懷疑「這或許不是自然死亡，而可能是一場經過謀畫的殘酷虐殺」，也在內文提及于朦朧疑似「被剝奪自由、遭毆打、被強迫灌酒灌藥，最終失去生命」，並表示如果這些猜測屬實，那這就不僅是一場藝人身亡悲劇，而是對人權與公共安全的嚴重侵犯。
網友自主對于朦朧墜樓案發起全球連署，希望能獲得真相。（圖／翻攝于朦朧微博）
連署平台寫下，「我們要呼籲人權觀察 （Human Rights Watch）與國際特赦組織 （Amnesty International） 關注藝人生命安全、人身自由與性侵防治議題，並向相關單位施壓改善現況」。連署平台主要的3大訴求為：展開全面和獨立且透明的調查，還于朦朧公道、若有犯罪事實，立即將涉案者以最嚴重罪名起訴、相關單位必須公開道歉，並給予家屬法律與心理支持。于朦朧身亡後，微博隨即展開大規模清理，刪除十餘萬則相關貼文、封鎖上千帳號，並以「惡意炒作」為由查辦多名用戶，呈現中共處理公共輿情的標準模式「先壓聲、後定調、再鎮壓」，透過封控輿論達到政治穩定的假象。許多支持者將抗爭平台移至海外社群媒體，甚至在其他國家發動抗爭，持續要求追查事件真相，也引起海外媒體持續報導，根據公開的社群連署平台的最新數據，「為于朦朧討公道」的連署進度目前已達到73萬1610人簽署，並且仍在持續增加中。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：于朦朧墜樓滿3個月遲未立案？全球連署「重啟調查」最新震撼人數曝光
更多民視新聞報導
朱孝天不喜歡F4歌！張震嶽曬1圖駁：流星雨很好聽
沒路用的人才會酒駕！網紅「7字國罵片」瘋傳
一眼看新聞／大S日本病逝 48歲「亞洲杉菜」引悼念！
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 99
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 84
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 36
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 281
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 273
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 151
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 136
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 94