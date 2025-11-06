于朦朧多場景酷刑片外流！死訊遭搶先爆「他」慘了

娛樂中心／李汶臻報導

37歲中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，中國警方事後以「酒後失足意外」快速結案，但案件疑點重重，讓外界瘋猜背後恐另有隱情。近期就有人翻出一則早在今年7月就流傳的貼文，質疑「于朦朧之死」疑似提前2個月就被暗示了；另外，一位中國狗仔搶先官方一步、爆出于朦朧死訊，超慘下場也曝光了。

有關中國男星于朦朧離奇死亡的討論，延燒近3個月至今仍沒有退燒；關於他的死恐與「活人獻祭」、幫中共領導人習近平續命的離奇猜想，更是甚囂塵上。此外，網路上更接連流出多段疑似于朦朧生前嘶吼求救、遭虐待酷刑的影片，甚至還有畫面顯示他疑似「瘸腳」被拖上樓梯進入某高級酒店。

廣告 廣告





「于朦朧會死」提前2個月預告了？中國狗仔「搶1步曝死訊」官方下重手

畫面中紅圈男子疑似于朦朧，他生前左腳明顯受傷，瘸腳被推上樓梯並帶往酒店的監視器影像流出。（圖／翻攝自抖音）





近來有關這起命案的其中兩大疑點，再度引發網友們熱議。其中有網友翻出今年7月流傳的一則貼文，內容暗示「一位擁有2000萬粉絲的藝人即將出事」，對照于朦朧離世的時間點，讓人不寒而慄。此外，中國知名狗仔「名偵探小宴」在9月11日當天搶先一步曝光于朦朧死訊，當時發文指出「一位擁有2000多萬粉絲、曾演出《三生三世十里桃花》的男星」在北京不幸身亡。





「于朦朧會死」提前2個月預告了？中國狗仔「搶1步曝死訊」官方下重手

中國狗仔「名偵探小宴」9月11日搶先爆料「于朦朧死訊」，爆料文全消失。（圖／翻攝自微博@于朦朧）





而如今再查看該微博帳號，最後貼文停留在9月11日當天，但爆料「于朦朧死訊」的貼文已神祕消失，官方也下重手稱該用戶「違反相關法律法規，目前處於禁言狀態」。種種超鬼細節讓不少中國網友質疑「超像有人想壓消息！」、「有人動了手腳？」。





「于朦朧會死」提前2個月預告了？中國狗仔「搶1步曝死訊」官方下重手

中國狗仔9月11日搶先爆料「于朦朧死訊」，遭官方下重手了。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告





原文出處：「于朦朧會死」提前2個月預告了？中國狗仔「搶1步曝死訊」官方下重手

更多民視新聞報導

李連杰爆換走僧人心臟！裸身3褶皺超詭嚇瘋網

黃明志極樂私生活太狂！友人鬆口名單「驚見第三性」

于朦朧「最後飯局」她約的？嘶吼片「閃現」露餡了

