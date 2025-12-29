于朦朧奪全球百大帥臉第5名！3點特別原因惹哭粉絲 冠軍張哲瀚慘遭中國封殺

于朦朧在2025年全球百大帥臉名單中獲得第5名。翻攝YouTube

37歲中國男星于朦朧9月時墜樓身亡，因死因疑點重重，至今仍受到討論。而美國電影網站TC Candler公布的「全球百大帥臉（The 100 Most Handsome Faces）」名單中，于朦朧被選為第5名，讓粉絲看了瞬間淚崩。此外，第一名則是被中國娛樂圈封殺的張哲瀚，近年都在海外發展。

公布到第5名時，出現于朦朧帥氣臉蛋，並附上說明：「GENTLE SOUL THAT DESERVED BETTER.（溫柔的靈魂，值得更好的待遇）」更特別製作他轉身背影，寫上其他原因「Thruth（真相）、Justice（正義）、Answers（答案）」、「In Loving Memory（永遠懷念）」。影片留言中，提到最多的也是于朦朧，網友直呼：「為于朦朧伸張正義。」

影片特別附上于朦朧背影畫面及入選原因，粉絲一看大淚崩。翻攝YouTube

冠軍張哲瀚被挖赴日旅遊！遭封殺4年僅能海外發展

另外，34歲的張哲瀚演出《山河令》後走紅，卻在2021年被挖出他赴日旅遊賞櫻時，背景出現靖國神社，遭到中國娛樂圈封殺，近年只能在海外發展，他曾在韓國演唱會時親吐自己從未去靖國神社參觀或參拜。

被中國娛樂圈封殺的張哲瀚是2025年百大帥臉冠軍。翻攝YouTube

張哲瀚今年奪下全球百大帥臉冠軍，影片中附註的原因則是：「ELEGANCE（優雅）... GRACE（風度）… CLASS（風格）... TALENT（才華）.」並有長達30秒的帥氣影片畫面，其他入選者介紹影片長度約為5秒。



