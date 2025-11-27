于朦朧寫進校園考卷？墜樓案竟成中國「淨網」教材

娛樂中心／王靖慈報導

中國男星于朦朧在今年9月11日於北京墜樓身亡，年僅37歲。事件至今已過兩個多月，但輿論對真相的追問從未停過。最近卻又因福建一份國中二年級國文考卷被推測「疑似影射此案」，而再度引發網上討論。題目雖然沒寫名字，卻把某某男子與「意外墜樓」情節放在一起，還強調要「維護秩序、打擊謠言」，引導意味超級濃。不少網友看到試題後感到憤怒，認為事件越是遮遮掩掩，就越讓人覺得背後似乎藏著什麼不願說明的事。

于朦朧墜亡案「被寫進考卷」？網怒：洗腦洗到學生頭上算哪招

題目雖未提到于朦朧的名字，但內容相似程度讓網友立刻聯想到。（圖／翻攝自「whyyoutouzhele」X）

事件起因於社群平台X帳號「李老師不是你老師」的一則貼文。他指出，24日有網友發現中國福建某地的國中二年級月考考卷，竟然以「某男子墜樓事件」為題，並被寫成「淨網—2025」的案例。雖然題目沒有直接寫出「于朦朧」三字，但不難看出其暗藏指涉性，並強調政府介入處理、呼籲學生「不要散播虛假內容」，將重點引導至「避免謠言擴散」而非「尋找真相」。更讓人驚訝的是，有網友在「小猿搜題」APP輸入關鍵字後，仍能找到這份題目，間接證明題目確實存在。

貼文也讓X上的網友表達強烈不滿。（圖／翻攝自「于朦朧」微博、「whyyoutouzhele」X）

消息一出，底下許多網友瞬間湧入討論，質疑政府正在試圖把輿論控制延伸到校園教育，希望透過考題的引導來輸出觀念，進而淡化事件本身的疑點。因此也讓部分網友怒批：「越是掩蓋，越是讓人覺得此地無銀三百兩啊」、「審查永存」、「看來的確是被二代們弄死的」、「厚顏無恥到令人髮指，這底線，一日日，是沒有最低，只有更低」、「這是生怕大家不知道這件事啊」。不過也有網友提出質疑，表示：「或許如此，但仍需要更多事實來佐證」，展現了相對中立的觀點。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

