于朦朧慘死疑雲未散！母校明星牆「遭爆撤照」封鎖消息 網全罵翻

記者林宜君／台北報導

于朦朧離奇墜樓事件滿月仍風波不斷。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧離奇墜樓事件滿月仍風波不斷。近日有網紅爆料，于朦朧的新疆母校疑似為配合封鎖消息，悄悄撤下校園「明星牆」上的于朦朧照片，引發網路眾怒。網友痛批官方勢力「手眼通天」，質疑事件背後黑幕重重。

自稱與于朦朧同校的女主播在網上上傳影片，透露原本母校「明星牆」掛有多位知名校友，發現唯獨于朦朧的照片被撤下。（圖／翻攝自Ende Chen X平台）

中國男星于朦朧7月墜樓身亡，死因至今未有明確說法，官方通報僅稱「不涉及刑案」。然而外界普遍懷疑另有隱情。近期一名自稱與于朦朧同校的女主播在網上上傳影片，透露原本母校「明星牆」掛有多位知名校友，包括佟麗婭、鞠洪川及阿孜古麗・熱西提等人，但她返校拍攝時，發現唯獨于朦朧的照片被撤下，留下空白相框，場面詭異。

影片迅速在海外X平台（前Twitter）瘋傳，引爆輿論怒火。（圖／翻攝自Ende Chen X平台）

這位女主播不忍于朦朧被抹除，特地自費印出他的照片與簡介，用膠水貼回原處，希望替他「補上最後一塊榮耀」。雖然影片中未明確指出學校名稱，但從畫面可見的牆面配置及人物名單，外界研判應為新疆藝術學院。

女主播不忍于朦朧被抹除，特地自費印出他的照片與簡介，用膠水貼回原處。（圖／翻攝自Ende Chen X平台）

消息曝光後，影片迅速在海外X平台（前Twitter）瘋傳，引爆輿論怒火。許多網友痛斥：「學校也配合封殺，真是黑到骨子裡！」、「于朦朧不是罪犯，為什麼死後還要被消除痕跡？」、「比惡人還慘，這樣的社會太恐怖了！」、「白色的純潔在這塊土地容不下，只會被血腥染紅。」

民眾直言，中共體制才是悲劇根源。（圖／翻攝自Ende Chen X平台）

更有民眾直言，中共體制才是悲劇根源，「共產黨不倒，人民就沒未來」、「這是個不能說真話的地方」、「學校、警察、政府都成了同一張臉，誰還能替好人說話？」言辭激烈，顯示民怨持續發酵。目前新疆藝術學院尚未對撤照一事作出任何回應，相關畫面也陸續被刪除。于朦朧的死因與事件後續，至今仍成為中國娛樂圈最敏感的禁語之一。

而截至10月30日為止，已有超過62萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

