于朦朧慘死！摯友劉維遭爆臥底「跟范世錡一夥」 網轟：吃人血饅頭

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。而他生前好友劉維當時得知噩耗後，發文表達了對好友的思念與不捨，並承諾會照顧好于朦朧的家人，讓許多網友感動落淚。 如今卻爆出劉維跟疑似于朦朧案兇手的辛奇、范世錡、焦邁奇其實是好友，被質疑是長期安排在于朦朧身邊監控的臥底，令人震驚。

自稱要追出于朦朧案真相的網友在Threads爆料痛批：「劉維粉絲開心了沒？跟焦邁奇告白，跟謝興陽死黨，于死後靠著追光那段洗白賺所有流量 ，不好意思 我就是要揭穿你那噁心的面具 （多少人不相信你就是辛奇的狗），還有害于媽的，等著，我會讓你們萬劫不復！」，還有網友翻出劉維跟于朦朧穿同款上衣的照片，開罵劉維太會演，「不要臉，根本是吃人血饅頭。」

甚至有網友爆料：｢劉維就是辛奇的手下！朦朧就是上完追光後就被雪藏而且之後，他在天娛的照片變成黑白色了！劉就是負責在追光裡面監視朦朧吧。」而于朦朧案先前也曾傳出他的神祕女友闞昕是被辛奇安排的長期臥底，「據說于朦朧那個曾藏有洗錢證據的U盤，就是闞昕出賣他告訴那幫壞人的。」過去闞昕拿金雞獎提名證書跟辛奇、程青松的合照也被挖出， 種種跡象讓其他網友們直呼：「于朦朧真的太慘了。」

