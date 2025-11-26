于朦朧慘死「最新酷刑片外流」！「半裸手被綁高」畫面太殘酷

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓離世，享年37歲。雖然警方初步認定為「酒後意外墜樓」，但事件疑點重重，至今仍眾說紛紜。繼先前他被經紀人杜強掌摑的影片曝光後，網上又流出疑似于朦朧遭割耳的畫面，如今更傳出他生前半裸、雙手被高高綁起的影像，引發外界震驚與熱議。













于朦朧疑似被神秘男子被壓制在窗戶上。（圖／翻攝自微博、X平台）





時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，不少網友將矛頭直指于朦朧的經紀人，甚至出現「屠夫」、「追殺」等極端說法。網路上近日流傳的影片顯示，杜強上保母車後竟當眾掌摑于朦朧，畫面引爆輿論怒火，使得整起事件再度成為焦點。

過去有網友流出于朦朧鄰居冒險偷拍的20秒事發影片。（圖／翻攝自Threads）





隨後，又有網友貼出疑似于朦朧遭虐的關鍵畫面，影片中他上身赤裸、手被高舉綁住，因畫面過於殘忍，全程被打上馬賽克。許多粉絲看後難掩悲憤，紛紛留言為他不平。李沐陽也曾提及，于朦朧生前在社群曾寫下「討厭被控制、合同到期被逼續約，不簽就會被打」等文字，還說「我累了，想回家，但我回不去」。李沐陽強調，從目前種種跡象來看，于朦朧在墜樓前恐怕已遭人長期監控與虐待，整起案件背後的真相仍有待釐清。





網路上近日流傳的影片顯示，杜強上保母車後竟當眾掌摑于朦朧。（圖／翻攝自Threads）









