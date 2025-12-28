于朦朧效應仍發酵！大陸聖誕票房大崩盤單日僅1.2億 網發起「禁娛」

大陸中心／陳佳鈴報導

于朦朧離世已三個月，案件疑點重重，引發全球粉絲與台灣支持者齊聲追討真相。這股效應也延續到了耶誕節票房，票房慘淡的主因在於男星于朦朧墜亡事件真相未明，引發全網發起「不進電影院」的抵制行動。（圖／翻攝自于朦朧微博）

大陸電影市場遭遇史上最冷聖誕節！根據最新數據顯示，剛剛過去的聖誕節，大陸單日電影總票房僅錄得 4,884 萬人民幣，相較於 10 年前同期的 3 億票房，萎縮僅剩六分之一。其中好萊塢大片《阿凡達3》與《瘋狂動物城2》包攬近八成票房，國產片則悉數慘敗。網友指出，票房慘淡的主因在於男星于朦朧墜亡事件真相未明，引發全網發起「不進電影院」的抵制行動。

大陸自媒體「光影新天地」分析，今年聖誕節多部大牌雲集的國產片票房竟不到10萬。其中由尹正主演的喜劇片《點到為止》，首日票房占比僅1.1%，預測總票房不足500萬（人民幣），分帳後恐連宣發費用都無法回收。媒體分析，2015年聖誕節也是工作日，但當日票房接近3億，口碑迅速崩盤的《惡棍天使》都賣了1.4億(人民幣)，偏文藝的《老炮兒》也有5,767萬。(人民幣)」而今年的聖誕節，大陸單日票房只有4,884萬(人民幣)。

其他作品處境更慘！《逆轉上半場》上映三天僅售出2000多張票；名導管虎投資、資深影星李雪健主演的《再團圓》，上映5天票房僅7萬（人民幣）；而《207B》在北京、深圳等一線城市甚至出現零排片的窘境。

大陸男星于朦朧於今年9月離奇墜樓，事件真相至今遭官方嚴密封鎖，引發大眾極度不滿。網友發起反制行動，高喊：「你們沉默，我們不走進電影院」、「你們禁於（朦朧），我們禁娛（樂）」。

男星李亭哲近日發布影片證實，網友的抵制行動已初見成效，「娛樂圈真的要黃了」。他透露演員失業潮：2025 年約 65% 的演員全年無戲可拍、明星片酬剩不到十分之一，平均年收從 800 萬跌至不足 200 萬、即便全年產出 400 部電影，真正賺錢的不到 10 部，甚至出現一人包場的冷清景象。

李亭哲憂心表示，目前許多導演與製片人被迫轉行直播帶貨。若網友針對于朦朧事件的「沉默抗議」持續升溫，中國大陸的電影院恐將面臨倒閉一半的生存危機。

