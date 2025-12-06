于朦朧效應全面引爆！天娛傳媒藝人不忍了 集體解約逃亡 炸翻娛樂圈

記者林宜君／台北報導

自于朦朧在今年意外身亡後，相關爭議持續延燒。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國演藝圈近日再掀震盪！自于朦朧在今年意外身亡後，相關爭議持續延燒，被網友稱為「于朦朧效應」。原屬天娛傳媒的多名藝人，因不滿公司合約問題及事情處理態度、輿論壓力與內部管理問題，近日陸續提出解約，甚至傳出形成「集體出走潮」，引爆外界高度關注。于朦朧身亡事件至今仍未平息，各界持續要求天娛傳媒公開更多細節。然而公司態度始終備受爭議，網友批評聲浪從未停歇。

天娛旗下多名藝人開始擔心成為下一個于朦朧，掀起「集體解約潮」。（圖／翻攝自TikTok）

隨著輿論壓力升高，天娛旗下多名藝人開始擔心成為下一個于朦朧，掀起「集體解約潮」。據知情人士透露，天娛在公關應對、保護藝人、危機管理等層面反應過慢，加上粉絲對公司長期不滿早已累積，引發連鎖性的離心力。近期多位藝人被爆集體與天娛展開「合約終止協商」，雖然尚未完全公開細節，但消息一出立即在網路炸鍋。不少粉絲直言：「終於醒了」、「誰還敢待在天娛？」、「跑得越快越安全」。也網友感嘆：「于朦朧的事情像一面照妖鏡，把整公司問題照得一清二楚。」，網路更傳出天娛旗下所有團體、影視企劃組演員「集體討論一起走」，業界人士估計，若事態不被控制，天娛恐面臨近十年最大規模的人才斷層。

近期多位藝人被爆集體與天娛展開「合約終止協商」，雖然尚未完全公開細節，但消息一出立即在網路炸鍋。（圖／翻攝自TikTok）

網路更傳出天娛旗下所有團體、影視企劃組演員「集體討論一起走」。（圖／翻攝自TikTok）

這波「逃離潮」也讓劇組、品牌代言方開始擔憂合作影響，甚至停下新案洽談，讓天娛傳媒陷入多方壓力。截至目前，天娛傳媒尚未正式回應「藝人集體解約」傳聞。但外界普遍認為，若公司再不針對于朦朧事件給出更透明、確切的說明，藝人離心力將只會加劇。「于朦朧效應」從一件悲劇，變成顛覆整間經紀公司的震盪點，甚至可能影響未來中國演藝圈的經紀制度與藝人保護模式。

