于朦朧效應再炸裂？中國又一男星自曝長期遭闊太太控制：被逼做這些事
娛樂中心／綜合報導
近期「于朦朧效應」席捲中國娛樂圈，隨著于朦朧離奇死亡、涉及「被雪藏」與威逼傳聞的討論不斷延燒，中國又一男星-丁澤仁也在此風暴中挺身自述：他曾長期遭一名郝姓闊太太「精神控制」與「輿論凌虐」，自19歲起被迫陷入難以脫身的黑暗歲月，再度讓圈內隱藏多年的權力失衡與心理壓迫問題浮上檯面。
「闊太太粉絲」靠近：從支持偶像到建立「姐弟關係」
丁澤仁在11月18日至24日連續多日於微博發文，首次完整揭開他與郝姓女子之間長達數年的糾葛。他表示，自己19歲時剛踏入娛樂圈，郝女士以「支持他的職業生涯」為名接近，關係逐漸拉近成為一種特殊又曖昧的「姐弟互動」。
他坦言，早年確實受到對方協助，也曾心懷感激，「沒想到後面會變成人生惡夢」。
戀情曝光後急轉直下：威脅、道歉信、辱罵全都來了
21歲那年，郝女士得知他談戀愛的消息後，自此一切變調。他描述，郝女士開始以威脅手段逼迫他低頭，甚至強迫他寫下道歉信。更離譜的是，對方以極端言語進行精神控制，包括要求他「結紮」、「自宮」，讓他在精神壓迫下逐漸陷入失控邊緣。
長年精神虐待：每日三次視訊報到、動輒八小時辱罵
丁澤仁貼出的聊天紀錄讓不少網友瞠目結舌：被要求每天三次「視訊簽到」、因拍廣告延誤回覆，被狂灌 78條語音辱罵，最嚴重一次遭連續謾罵八小時：而在一次極端對話中，郝女士竟在暴怒後改用柔聲誘惑：「要不你跳樓吧？死了就永遠是我的了。」
此外，丁澤仁還貼出多張郝女士對他進行辱罵和威脅的聊天截圖。聊天記錄中，郝女士多次罵丁澤仁是「鴨（男妓）」、「狗東西」，讓他「自宮」、「去死」，並稱「就算我涉案把你逼死，這點錢我完全能賠得起」。
攻擊家人、堵家門：母子被迫搬家
矛頭不但指向他本人，也延伸到家人。郝女士甚至前往丁家「堵門」，騷擾他母親，使丁澤仁再也無法忍受，只能與母親急忙搬離原住處並全面封鎖對方。封鎖後，新的地獄出現：郝女士開始在網路散布對他不利的指控，包括：「戀愛期間出軌」、「私生活混亂」、「酒店召妓」、「約炮」等這些未經證實的攻擊，讓他的職涯一度陷入谷底。
法院只判賠500元？丁澤仁質疑：證據為何認定我私生活有問題？
今年他與郝女士的官司迎來判決，法院支持部分主張，但僅判賠人民幣500 元（約新台幣2200元），並採信對方提供的部分素材，認定他「私德存在瑕疵」。丁澤仁不服，並在微博公開質疑：
「如果我的道歉信和聊天截圖不被採為關鍵證據，那法院認定我私德有問題，一定還有其所謂實質性證據：照片或視頻。若真有，請公開。我願即刻退出娛樂圈。」他強調，自己已提交新證據進入再審程序，目前正在等待最終裁定。
昔日「寵粉闊太」被揭背景：上市公司高管夫人
其實，這起事件真正爆發於2022年，網路曾瘋傳郝女士是「上市公司高管夫人」，當時被封為「丁澤仁站姐」，且自稱為他花費高達300萬元人民幣（約新台幣1300萬元）。
丁澤仁回應，這個數字「完全是捏造誇大」，實際雙方之間的金錢與禮物來往只有人民幣二、三十萬，他願意全額退還。在輿論壓力下，丁澤仁沉寂多年。2023年2月份復出，再次在娛樂圈亮相。但是，他和「站姐」郝女士之間的輿論對抗一直延續到現在。
于朦朧事件延燒：丁澤仁也曾為他發聲
于朦朧在 9 月猝逝，丁澤仁當天連發兩篇博文，回憶對方的溫柔與善意。如今他自揭多年遭精神控制的故事，也讓輿論再度把焦點拉回：這個看似光鮮的娛樂圈裡，到底藏了多少「無形壓迫」？
丁澤仁其人：早年出道、作品與經歷
丁澤仁，1999 年生於河南，男子組合樂華七子NEXT成員，作品包括：《有祕密的她》、《花青歌》等，自18歲出道一路走來，外界沒想到他背後竟藏著如此漫長的精神折磨。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
于朦朧墜亡案「被寫進考卷」？網怒：洗腦洗到學生頭上算哪招
《狙擊蝴蝶》定檔！陳妍希與周柯宇19歲差激情畫面曝光 網友暴動了
陳曉憔悴現身新劇活動！與陳妍希新作正面撞檔 網驚：他怎麼瘦成這樣？
古代皇帝也太會玩！寵幸妃子的「三大方法」曝光，宮女聽完臉都紅了
其他人也在看
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 7 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 11 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 14 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 16 分鐘前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 4 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 11 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 4 小時前