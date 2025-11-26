于朦朧效應再炸裂？中國又一男星自曝長期遭闊太太控制：被逼做這些事

娛樂中心／綜合報導

近期「于朦朧效應」席捲中國娛樂圈，隨著于朦朧離奇死亡、涉及「被雪藏」與威逼傳聞的討論不斷延燒，中國又一男星-丁澤仁也在此風暴中挺身自述：他曾長期遭一名郝姓闊太太「精神控制」與「輿論凌虐」，自19歲起被迫陷入難以脫身的黑暗歲月，再度讓圈內隱藏多年的權力失衡與心理壓迫問題浮上檯面。

「闊太太粉絲」靠近：從支持偶像到建立「姐弟關係」

丁澤仁在11月18日至24日連續多日於微博發文，首次完整揭開他與郝姓女子之間長達數年的糾葛。他表示，自己19歲時剛踏入娛樂圈，郝女士以「支持他的職業生涯」為名接近，關係逐漸拉近成為一種特殊又曖昧的「姐弟互動」。

廣告 廣告

他坦言，早年確實受到對方協助，也曾心懷感激，「沒想到後面會變成人生惡夢」。

丁澤仁連續多日於微博發文。（圖／翻攝自微博）

戀情曝光後急轉直下：威脅、道歉信、辱罵全都來了

21歲那年，郝女士得知他談戀愛的消息後，自此一切變調。他描述，郝女士開始以威脅手段逼迫他低頭，甚至強迫他寫下道歉信。更離譜的是，對方以極端言語進行精神控制，包括要求他「結紮」、「自宮」，讓他在精神壓迫下逐漸陷入失控邊緣。

長年精神虐待：每日三次視訊報到、動輒八小時辱罵

丁澤仁貼出的聊天紀錄讓不少網友瞠目結舌：被要求每天三次「視訊簽到」、因拍廣告延誤回覆，被狂灌 78條語音辱罵，最嚴重一次遭連續謾罵八小時：而在一次極端對話中，郝女士竟在暴怒後改用柔聲誘惑：「要不你跳樓吧？死了就永遠是我的了。」

此外，丁澤仁還貼出多張郝女士對他進行辱罵和威脅的聊天截圖。聊天記錄中，郝女士多次罵丁澤仁是「鴨（男妓）」、「狗東西」，讓他「自宮」、「去死」，並稱「就算我涉案把你逼死，這點錢我完全能賠得起」。

丁澤仁貼出多張郝女士對他進行辱罵和威脅的聊天截圖，如罵他是「鴨（男妓）」、「狗東西」，讓他「自宮」等。（圖／翻攝自微博）

攻擊家人、堵家門：母子被迫搬家

矛頭不但指向他本人，也延伸到家人。郝女士甚至前往丁家「堵門」，騷擾他母親，使丁澤仁再也無法忍受，只能與母親急忙搬離原住處並全面封鎖對方。封鎖後，新的地獄出現：郝女士開始在網路散布對他不利的指控，包括：「戀愛期間出軌」、「私生活混亂」、「酒店召妓」、「約炮」等這些未經證實的攻擊，讓他的職涯一度陷入谷底。

法院只判賠500元？丁澤仁質疑：證據為何認定我私生活有問題？

今年他與郝女士的官司迎來判決，法院支持部分主張，但僅判賠人民幣500 元（約新台幣2200元），並採信對方提供的部分素材，認定他「私德存在瑕疵」。丁澤仁不服，並在微博公開質疑：

「如果我的道歉信和聊天截圖不被採為關鍵證據，那法院認定我私德有問題，一定還有其所謂實質性證據：照片或視頻。若真有，請公開。我願即刻退出娛樂圈。」他強調，自己已提交新證據進入再審程序，目前正在等待最終裁定。

昔日「寵粉闊太」被揭背景：上市公司高管夫人

其實，這起事件真正爆發於2022年，網路曾瘋傳郝女士是「上市公司高管夫人」，當時被封為「丁澤仁站姐」，且自稱為他花費高達300萬元人民幣（約新台幣1300萬元）。

丁澤仁回應，這個數字「完全是捏造誇大」，實際雙方之間的金錢與禮物來往只有人民幣二、三十萬，他願意全額退還。在輿論壓力下，丁澤仁沉寂多年。2023年2月份復出，再次在娛樂圈亮相。但是，他和「站姐」郝女士之間的輿論對抗一直延續到現在。

丁澤仁發文說明郝女士為他花費300萬元人民幣的事件 。（圖／翻攝自微博）

于朦朧事件延燒：丁澤仁也曾為他發聲

于朦朧在 9 月猝逝，丁澤仁當天連發兩篇博文，回憶對方的溫柔與善意。如今他自揭多年遭精神控制的故事，也讓輿論再度把焦點拉回：這個看似光鮮的娛樂圈裡，到底藏了多少「無形壓迫」？

丁澤仁其人：早年出道、作品與經歷

丁澤仁，1999 年生於河南，男子組合樂華七子NEXT成員，作品包括：《有祕密的她》、《花青歌》等，自18歲出道一路走來，外界沒想到他背後竟藏著如此漫長的精神折磨。

丁澤仁自18歲出道一路走來，沒想到他背後竟藏著如此漫長的精神折磨。（圖／翻攝自IG）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

于朦朧墜亡案「被寫進考卷」？網怒：洗腦洗到學生頭上算哪招

《狙擊蝴蝶》定檔！陳妍希與周柯宇19歲差激情畫面曝光 網友暴動了

陳曉憔悴現身新劇活動！與陳妍希新作正面撞檔 網驚：他怎麼瘦成這樣？

古代皇帝也太會玩！寵幸妃子的「三大方法」曝光，宮女聽完臉都紅了

