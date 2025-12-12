于朦朧效應延燒！李亭哲爆娛樂圈內幕 65％演員失業 網：活該！

記者林宜君／台北報導

大陸男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，引爆網路輿論與娛樂圈震撼。事件至今疑雲未解，不僅演員李亭哲頻頻為他發聲，網友對內地影視圈的抵制也愈演愈烈，影院上座率低迷、電影票房慘淡，整個娛樂圈面臨前所未有的衰退危機。

最初為于朦朧發聲的演員李亭哲，近日在抖音連續發布兩段視頻，報告「好消息」，直言娛樂圈真的「要黃了」。李亭哲指出，網路抵制已見成效，並分享統計資料：2025年約有65%的演員全年無戲可拍，自己甚至認為這個數字保守，實際上可能高達80%，短劇除外。導演與製片人也同樣面臨無戲可拍，部分人被迫轉行直播帶貨。

李亭哲，近日在抖音連續發布兩段視頻，報告「好消息」，直言娛樂圈真的「要黃了」。（圖／翻攝自TikTok）

李亭哲表示，演員收入大幅縮水：2020年平均收入約800萬，如今降至不足200萬。許多明星片酬僅剩之前的十分之一，普通演員更是收入微薄。李亭哲直言，「演藝圈再這樣下去，真的要黃了。」，李亭哲還提到，2025年電影產量約400部，與以往差不多，但今年能賺錢的電影僅約10部。李亭哲回憶自己近期觀影經驗，「電影院就我一個人在看，孤芳自賞」，並預測按此趨勢，中國影院將倒閉一半。李亭哲的言論引起粉絲熱烈回應，留言區湧現于朦朧的照片與心聲：「活該」、「現世報」、「他們只是收入少了，可是他連命都沒了，有誰關心過他？」、「你們沉默，我比你們更沉默，不走進電影院，不買任何周邊。」、「于回來我們就看，讓他回來，我們的錢就願意花給娛樂圈。」

自9月11日于朦朧事件後，網喊娛樂圈「黃了好」，大家選擇不花一毛錢支持，呼籲對造孽者付出代價。（圖／翻攝自TikTok）

自9月11日于朦朧事件後，網喊娛樂圈「黃了好」，抵制聲浪沒停過，大家選擇不花一毛錢支持，呼籲對造孽者付出代價。他們強調，不論70後、80後、90後甚至00後，都在為于朦朧發聲，表達對內娛不公的不滿與抵制。于朦朧事件不僅揭露娛樂圈潛規則，也帶動大陸影視業的全面低迷。影院觀影率下降，電影票房慘淡，演員及製作團隊收入受創，整個產業面臨嚴峻挑戰，也讓外界開始重新檢視娛樂圈的生態與制度問題。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

