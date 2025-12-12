于朦朧效應！李亭哲揭中娛「65％演員失業」網酸：活該

娛樂中心／徐詩詠報導



中國男星于朦朧意外墜樓身亡至今近3個月，身亡過程疑點重重，仍有不少粉絲與網友積極尋找真相。不過，事發後不斷替于朦朧發聲的演員李亭哲透露，網友對中國影視圈的抵制越演越烈，包括電影院上座率低迷、票房慘淡，讓中娛面臨前所未有的衰退危機。





于朦朧因不明原因從樓上墜下後，死因成為外界討論焦點。後續更爆出陰謀論說法，包括他的體內有對中共政要不利的「隨身碟」；也有一說是他拒絕電影製作人辛奇的求歡惹怒對方，才「被墜樓」。此外，傳出于朦朧在死亡前正參加一場10多人的聚會，期間疑似被灌酒、下藥，甚至遭到凌虐與羞辱，最後演變成墜樓悲劇。

于朦朧效應延燒！李亭哲揭中娛內幕「65％演員失業」1關鍵網酸：活該

李亭哲透露于朦朧死後的中國娛樂圈現況。（圖／翻攝李亭哲微博）

對此，李亭哲在社群發影片透露「于朦朧效應」對中國娛樂圈的影響，直言娛樂圈真的「要黃了」。他指出，網路抵制已見成效，並分享數據稱：2025年約有65％的演員全年無戲可拍，自己甚至認為這個數字偏保守，實際上可能高達8成。除了短劇之外，導演與製片人也面臨無戲可拍的窘境，部分人甚至被迫轉行直播賣貨。

李亭哲指出有收入的藝人，片酬也少了很多。（圖／翻攝Tiktok）





他進一步表示，自己去電影院觀影時全場只有他一個人，形容是「孤芳自賞」。並預測若照此趨勢發展，中國影院恐怕將倒閉一半。不少網友則認為中國演藝圈是活該，「活該」、「現世報」、「這件事發生到現在相關人等還是好好生活著，影響的大多是不痛不癢的人」、「他們只是收入少了，可是他連命都沒了，有誰關心過他？」、「你們沉默，我比你們更沉默，不走進電影院，不買任何周邊」、「于回來我們就看，讓他回來，我們的錢就願意花給娛樂圈」、「最大洗錢產業，也是害死朦朧的地方」、「應該是說娛樂圈是大染缸」、「全面抵制中娛，包含電視、電影、藝人廣告代言、春晚」。





原文出處：于朦朧效應延燒！李亭哲揭中娛內幕「65％演員失業」1關鍵網酸：活該

