于朦朧效應！爆天娛傳媒藝人集體解約、「簽死契」逃不了？網炸鍋





年僅37歲的中國男星于朦朧死因揣測不停，至今將近快3個月，各種衍生陰謀論仍不停瘋傳，網友形容整起事件為「于朦朧效應」，所屬公司「天娛傳媒」先前曾傳出「市值蒸發百億」公司高層跑路，如今又傳出藝人集體解約脫逃的消息，目前尚未證實消息是否屬實，但仍然成為中國娛樂圈密切關注的重要事件。

于朦朧身亡「輿論難平」

于朦朧在2025年9月墜樓猝逝，雖然官方定調酒醉失足身亡，仍掀起眾說紛紜各種死因包括：

● 屍檢報告瘋傳

● 牽扯器官活摘製成標本

● 化妝品與食品加工人體產業鍊



還有網友發起的「為于朦朧討公道」全球連署盼獨立調查，至今持續累積連署人數，即使官方實施網路戒嚴讓「于朦朧」成為禁忌詞句，也擋不住國際媒體紛紛報導：

● 英國BBC中文網頭條：揭疑點關鍵

● 美國媒體《外交政策》：分析審查機制的影響

● 美國紐約新唐人電視台：播出于朦朧疑似死前畫面、指出中國現任高層官員子女可能涉案

37歲的中國男星于朦朧身亡「輿論難平」，所屬經紀公司爆出集體解約的傳言。圖片來源：抖音

天娛傳媒爆「集體解約潮」？

各界持續要求于朦朧所屬公司「天娛傳媒」公開更多細節，但公司態度仍備受爭議，如今傳出旗下多名藝人因不滿合約問題，以及輿論壓力，接連提出解約，甚至爆出「集體解約出走潮」。

同時還傳出許多天娛藝人簽的是「死契」，意即直至死亡合約都算數，根本無法解約，消息爆出大批網友吃驚不已：「這樣誰還敢待在這裡」，以及有業內人士紛紛表示「跑得越快越安全」，但天娛傳媒至今未對「集體解約潮」傳言給出正式回應。



「于朦朧效應」所產生的離心危機，是否會讓天娛旗下藝人和投資人信心全面崩盤，甚至還可能產生撼動「中國娛樂產業經紀制度」以及「保護藝人模式」的引爆點，都讓各界和網友都相當關注。

何炅揭經紀公司黑幕

事實上，中國知名主持人何炅曾在節目《令人心動的offer》上，爆料中國演藝圈經紀公司黑幕。他表示從前簽約5年就很嚇人，現在竟是「10年起跳」令人匪夷所思。

何炅揭露曾有經紀公司「惡意賺解約金」的可怕情形：「有的公司在選秀節目上，會一次簽下百名小男孩，只要上（捧紅）一個，剩下99個就慢慢秏，秏到對方跟公司解約，最少1人可以賺到50萬元（人民幣）」，何炅甚至直言：「剩下的99個無法成名的人，相當於被公司拋棄」。

何炅最後感嘆提醒，希望大家簽約要看清楚內容：「比方說3年可以演到男一號，那第一年做什麼，第二年做什麼，一定要寫清楚」，當時何炅一番「經紀公司惡意賺解約金」言論掀起熱議，對照如今「天娛傳媒與于朦朧之死」連環效應，更是令人不勝唏噓。

