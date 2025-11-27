于朦朧效應？爆闊太要求「自宮」 26歲男星崩潰：長期精神控制
中國男星于朦朧離奇死亡引發軒然大波，近日一名中國男星丁澤仁在微博發布貼文，揭露跟一名郝姓女子的愛恨糾葛，丁澤仁指控郝女在得知他交女友後失去理智，還叫他去自宮。郝女更散布不實謠言，兩人鬧上法院，丁澤仁強調，如果郝女攻擊的屬實將退出演藝圈。
遭闊太太精神控制！丁澤仁：叫我去自宮
中國男星丁澤仁日前在微博中接連發布多則貼文，公布他多年來跟郝姓女子的愛恨情仇。丁澤仁透露，19歲剛進入演藝圈時，郝女一開始以粉絲的名義接近他，在事業上給予很多幫助，但丁澤仁在走紅之後談戀愛，郝女得知卻揚言要毀掉他，對丁澤仁精神控制長達一年時間。
丁澤仁表示，郝女不僅要求他報備、秒回訊息，還不准丁澤仁理會粉絲，對丁澤仁長時間辱罵，逼迫他透露前女友的住址，揚言要上門打人。丁澤仁透露，「甚至還要求我去結紮來滿足她的變態控制欲」，在某天經歷長達8小時的辱罵之後，他只能以死相逼，但卻只換來郝女2天安靜。聊天記錄顯示，郝女多次叫丁澤仁自宮、去死，讓他精神壓力相當大。
闊太太散布不實謠言 法院：丁澤仁私德存在瑕疵
事後，郝女開始騷擾丁澤仁的母親，還到家門口堵人。丁澤仁連夜搬家，決定不再回覆任何訊息，沒想到郝女竟開始散布他出軌、約炮、私生活混亂、召妓，擔任性工作者的假消息。雙方鬧上法院，今年判決出爐，法院支持部分主張，僅判郝女賠償500人民幣（換算約新台幣2100元），認為丁澤仁的私德存在瑕疵。
對此，丁澤仁再度於微博發布貼文，表示郝女逼迫他寫下的手寫信，被郝女做為最大的輿論武器，他強調若「被迫」寫下的手寫信及聊天截圖，沒有被法院採納為關鍵證據，那麼郝女一定有拍到實質的圖片、影片，所以法院才會認為郝女士主張的私德問題成立，丁澤仁喊話郝女拿出照片或影片證據，而不是聊天截圖，如果有他將宣布退出演藝圈。事實上，這起案件已經透過聽證會提交新證據，因此還在審理階段目前尚未結束，還須等待法院最終裁定。
郝女到底是誰？自稱曾給丁澤仁1300萬
至於郝女士的背景如何？網路曾傳說郝女是「上市公司的高管夫人」當時被封為「丁澤仁站姐」，本人還說曾為丁澤仁花費超過300萬人民幣（換算約新台幣1300萬元），對此丁澤仁出面駁斥，指出雙方來往金額只有20、30萬人民幣（換算約新台幣85萬至127萬元），並願意全額退款。事實上，丁澤仁於1999年出生，是男團樂華七子NEXT的成員，2018年團體推出首張專輯走紅，丁澤仁隨後跨足戲劇領域，出演《有秘密的她》、《花青歌》等戲劇。
