于朦朧替身曝光！網瘋傳兩人同天墜樓 爆：下場比本尊更慘

記者林宜君／台北報導

近期，網路瘋傳于朦朧（左）生前也有替身（右）。（圖／翻攝自于朦朧微博、Threads）

中國男星于朦朧於今年9月11日凌晨在北京陽光上東小區意外墜樓身亡，事件發生後，官方迅速以「排除刑事嫌疑」結案，並封鎖所有質疑聲音，引發社會與網路輿論強烈反彈。案件疑點重重，引發各界支持者齊聲追討真相。近期，網路瘋傳于朦朧生前也有替身，並與于朦朧當天同時墜樓，影片及圖片意外曝光引發不小輿論。

疑似于朦朧替身曝光。（圖／翻攝自Threads）

替身曝光引發不小輿論風波。（圖／翻攝自Threads）

網友們表示，「難道是受虐期間無法出現時的替身?」、「其實我覺得可能性極大..如果朦朧生前被打得很慘.他的四肢應該傷痕累累.. 但看趴在地上的手臂卻沒有太多傷痕或血跡.....況且那些出生有什麼做不出來的? 我等著看他們的下場」、「有人說替身比于死得更慘，不情不願地死，于是勇敢地闖出來的、替身屍體擺放是故意在黑暗中地點放置，于左手臂上的痣特意遮盖了，所有的手指也抓著不给你辦認，不讓你們辦認真偽。」、「萌萌的確有替身，但跟萌萌同一天死」、「天娛到底是什麼爛公司，只要跟于有相關的人都會有替身」、「看來替身之說不是假的」、「替身也是被跳樓」、「有說當初掉下去的是替身」。

網傳替身與于朦朧同天墜樓。（圖／翻攝自Threads）

網友們表示，「有人說替身比于死得更慘，不情不願地死」。（圖／翻攝自Threads）

網路爆料稱，于朦朧生前曾反抗圈中潛規則及權貴壓力，並長期遭監控與虐待，生前掌握犯罪集團證據，也有消息指出，于朦朧並非當天才遇害，而是被多次轉移地點後殘忍殺害，涉案人物涵蓋導演、編輯、資本大佬、製片人、演員、歌手、經紀人及辛奇等人。

網傳替身離世狀態比于朦朧更慘。（圖／翻攝自Threads）

事件發酵至今，全球支持者持續發聲，透過社群媒體與線上連署，截至目前，全球累計超過73萬人簽署聲援請願，呼籲重新調查案件。各界運用各種媒介表達哀悼與追求正義，包括手工製作紙藝、繪畫及短片影像，外送備註，將于朦朧生前作品與生平故事展現於社群平台，呼籲官方及國際媒體重視案件。粉絲追討真相，並強調「年輕生命不應被輕易抹滅」。支持者表示，這些創意行動不僅是對于朦朧的悼念，也是對不公事件的抗議，他們希望透過公開聲援，讓社會大眾看見事件真相，並促使相關單位重新啟動調查，讓正義得以伸張。

