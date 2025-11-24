于朦朧本帳留言遭禁、影片全BAN！網抓2字疑直戳中國敏感點

娛樂中心／綜合報導



中國藝人于朦朧墜樓離世持續成為中國、台灣網友討論焦點，許多粉絲深信于朦朧死亡案件背後還有更多玄機沒有被公開，沒想到近日就有網友發現中國社群疑似加強對於「于朦朧」相關話題討論，有網友發現中國微博有「2關鍵」的帳號與貼文都會被自動刪除，甚至于朦朧本人帳號也受到影響，讓網友激動呼籲不能停止關注于朦朧案。

「于朦朧案」持續引發台灣、中國網友討論，就有網友發現中國近期疑似加強對相關輿管制，不少網友都發現微博上原本聲援于朦朧的帳號幾乎全被「BAN不見」，甚至連于朦朧本人的微博帳號也受影響，不僅影片內容被清空，評論區全面關閉，就連帳號置頂圖也沒了，另有爆料稱，不僅微博，抖音、小紅書等平台也同步出現禁言、限流情況，有人指出：「禁發作品、禁留言、禁私信、禁關注、禁點讚，甚至只要放他的頭像、名字帶有『萌』或『魚』都會被自動刪除」，質疑這種高強度封鎖控制言論是否過度。

廣告 廣告

事實上，現在只要點進于朦朧微博的評論區會顯示「站方已開啟評論精選」，轉發功能則出現「站方已開啟轉發隱藏」，幾乎無法互動。大量限制措施引起網友激烈反應，不少人留言表示：「我覺得是那些壞人在控制朦朧的帳號」、「被控制噤聲了，再封網，傘再大，總有破的一天」、「萌萌虐殺案的烏雲總會撥開的一天」，這波封控行動也讓外界更關注，于朦朧案是否牽涉更深層的系統性打壓。





原文出處：于朦朧微博本帳留言遭禁、影片ban不見！網抓「2字疑成中國敏感點」炸鍋了

更多民視新聞報導

于朦朧離世被爆剖肚挖USB！八炯猛揭「實況漏音流出」網超毛：在反抗…

于朦朧遭流出「先殺後刨肚」美權威媒體出手了！親揭「審查內幕」全爆出

遭猜下個于朦朧！中國紅炸男神「也被註冊軍火商標」恐怖內幕流出

