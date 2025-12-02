于朦朧案延燒！網瘋傳台灣已有活摘器官惹恐慌 醫檢師急澄清網不買單

記者林宜君／台北報導

于朦朧（左）墜樓案被持續挖掘，其背後可能牽涉的人體標本、食品加工及器官交易黑色產業鏈，意外引發網路恐慌。右為Stormy厭世醫檢師。（圖／翻攝自TikTok）

隨著中國男星于朦朧墜樓案被持續挖掘，其背後可能牽涉的人體標本、食品加工及器官交易黑色產業鏈，意外引發網路恐慌。近期有網友在社群上留言指稱「台灣已有活摘器官」，甚至質疑北部醫學中心涉及非法操作。《Stormy厭世醫檢師》在社群中出面澄清，這些都是「假問題」，台灣器官捐贈與移植流程非常嚴格，活摘器官幾乎不可能發生。

《Stormy厭世醫檢師》指出，台灣器官捐贈的核心在於中央監管，而非醫院自行操作。所有等待器官移植的資料皆登錄於名為TOSRPAPC的中央資料庫，包括HLA分型及PRA群體反應性抗體等資訊，確保配對安全性。大愛捐贈者須經家屬同意、第一次腦死判定、兩位獨立神經科醫師確認，之後才能進行維持器官活性。若死亡為意外，還需第二次腦死宣判並有檢察官到場確認，才能正式摘取器官，流程一絲不苟，保障捐贈者與受捐者安全。

《Stormy厭世醫檢師》指出，台灣器官捐贈的核心在於中央監管，而非醫院自行操作。（圖／翻攝自Stormy厭世醫檢師社群）

醫檢師進一步說明，網友質疑的器官快速配對，其實完全受制於TOSRPAPC系統。只要系統符合資格，器官移植協調師就會聯絡各家醫院，醫院必須在規定時間內回應，才能安排手術，若交叉試驗結果為陽性，則必須等待下一輪配對。各醫學中心各有擅長的項目，不可能集中在單一醫院操作。

有人擔心黑心醫生將器官送往中國，《Stormy厭世醫檢師》表示，「台灣幾乎不可能直接操作這種檯面下移植，曾抓到的一例也只是個別事件。」（圖／翻攝自Stormy厭世醫檢師社群）

針對有人擔心黑心醫生將器官送往中國，《Stormy厭世醫檢師》表示，「台灣幾乎不可能直接操作這種檯面下移植，曾抓到的一例也只是個別事件。」並強調，「台灣光配對與摘取就已嚴格控管，政府默許是不存在的」，與中國活體移植模式完全不同。醫檢師呼籲網友，勿被陰謀論誤導，台灣器官捐贈與移植制度透明且受中央監控。雖然經過澄清，但因之前曾有黑心醫生將器官送往中國這件事，即便只有一例，網民們紛紛表示，「萬一其他是沒抓到呢？」、「台灣還是滿多黑心醫生」、「怕有黑箱作業」。

截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為《Stormy厭世醫檢師》及網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

