于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他

記者林宜君／台北報導

近期大陸導演程青松因卷入于朦朧事件，遭到兩岸網友強烈撻伐，相關討論在社群不斷延燒。隨著網路挖料風潮再起，有網友翻出藝人蔡康永過去與程青松的互動紀錄，兩人曾公開同框的舊照再度被瘋傳，引發許多粉絲驚呼「不敢相信」，甚至有人直言「差點因此討厭蔡康永」，討論度持續攀高。

蔡康永（右）於2019年前往欣賞由程青松（左）參與製作的現代舞演出。（圖／翻攝自Threads）

蔡康永與程青松的交集可追溯至2019年，當時蔡康永曾前往欣賞由程青松參與製作的現代舞演出。兩年後的2021年，程青松更在微博發文謝謝蔡康永推薦他的新作，公開稱讚內容深刻，引來不少粉絲關注。由於兩人互動當時屬於藝文交流，並未引起太大討論。

廣告 廣告

程青松更在微博發文謝謝蔡康永推薦他的新作。（圖／翻攝自Threads）

隨著于朦朧事件爆發，程青松被外界質疑涉入案情，相關爭議迅速升溫，網友意外挖出蔡康永與他昔日同框的畫面，引發部分粉絲錯愕。（圖／翻攝自Threads）

然而，隨著于朦朧事件爆發，程青松被外界質疑涉入案情，相關爭議迅速升溫。網友因此開始回頭檢視他過去的社交紀錄，意外挖出蔡康永與他昔日同框的畫面，引發部分粉絲錯愕，留言表示「沒想到蔡康永竟和他有舊識」、「看到照片嚇一跳」、「差點因此討厭蔡康永」等反應。對此，也有理性網友呼籲，藝文界跨領域互動本就頻繁，蔡康永與程青松的交集多發生在作品交流期間，與後續事件並無直接關聯，不應過度連結或情緒化判斷。

更多三立新聞網報導

比趙震雄更駭人！韓網翻出男星酒駕撞死女子棄屍 演員弟再犯性侵罪

F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉

《信號２》慘遭腰斬？趙震雄突引退風暴爆發 業界嘆：不可能重拍

于朦朧效應全面引爆！天娛傳媒藝人不忍了 集體解約逃亡 炸翻娛樂圈

