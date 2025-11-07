于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

記者林宜君／台北報導

網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。（圖／翻攝自郭俊辰微博）

中國男星于朦朧於今年9月清晨墜樓身亡，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近期網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，隨後粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞，不過，這一兩天有網友仔細對比郭俊辰現身機場與直播時的臉部輪廓畫面並不一樣，質疑機場的郭俊辰是替身。

郭俊辰現身機場全程戴口罩。（圖／翻攝自TikTok）

英國靈媒泰威廉（Ty William）拍影片指稱，在通靈中看到郭俊辰已遇害，並且會有替身出現。（圖／翻攝自@g752823 TikTok）

先前因于朦朧墜樓事件，郭俊辰被指是下一個受害者，隨著郭俊辰生日直播後就再也未現身，讓粉絲不禁擔心郭俊辰的安危，在網路上引起不小輿論風暴，加上有網友po出11月5日英國靈媒泰威廉（Ty William）拍影片指稱，在通靈中看到郭俊辰已遇害，並且會有替身出現。 威廉表示經過通靈解讀，自己在郭俊辰身上抽到的卡片訊息，主要指向隱藏的敵人、危險和死亡。接著威廉更說收到「謀殺」和「死亡」卡，靈界訊息暗示「太遲了」，因此威廉認為郭俊辰已經死了，原因是被假朋友設局陷害，死前經歷跟于朦朧很相似，更慘的是他有可能也是被祭祀。

眼尖的網友發現，機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣。（圖／翻攝自TikTok）

網友懷疑可能是替身，或是被毆打不敢拿下口罩。（圖／翻攝自TikTok）

網友質疑不敢拿下口罩很可疑。（圖／翻攝自TikTok）

郭俊辰疑似離世消息曝光後，引起網路不少議論。不過有粉絲曬出他5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，駁斥傳聞。但自從郭俊辰「本尊」出現後，眼尖的網友發現，機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣，網友比對郭俊辰耳朵形狀不一樣，眼神也不同，臉型也不太一樣，加上現身機場的郭俊辰全程戴著口罩並未摘下過，若是本尊為何不把口罩拿下，此舉讓網友產生質疑。

郭俊辰的微博出現了「好吃」的發文。（圖／翻攝自郭俊辰微博）

網友加深懷疑郭俊辰是否真的已經離世。（圖／翻攝自Threads）

詭異的是，郭俊辰的微博出現了「好吃」的發文，與先前于朦朧離世時，程青松發的「好吃」文一樣，讓網友更加懷疑郭俊辰是否真的已經離世，也質疑微博並非郭俊辰本人操作，開始在網路上喊話希望郭俊辰本人開直播闢謠，至今尚未有任何官方回復，讓郭俊辰的離世事件更蒙上一層神面紗。

