于朦朧案引爆演藝圈地震！一線女星陪睡價碼曝光 驚見「天價性交易表」
記者林宜君／台北報導
中國男星于朦朧離世後，演藝圈的潛規則與結構性問題被大量翻出。許多圈內人士直言，這個行業表面華麗，背後卻充滿複雜的人脈、金錢與權力交換。部分藝人甚至公開透露，所謂的「陪吃」「陪睡」在圈內早已不是秘密，且有明確價碼，長期形成固定利益鏈。
來自中國的娛樂評論人宋祖德過去曾發文提到，一線、沒生育過的女星參加飯局費用約落在人民幣50萬至200萬之間，而飯局後若進一步陪睡，快餐式約300萬至500萬，若過夜則可能高達1000萬至3000萬。宋祖德指出，二線、三線藝人的價碼會依等級遞減，而一些已無作品卻依然生活奢華的藝人，多半靠此類收入維生。宋祖德也透露，負責牽線的「皮條客」抽佣約20％，不少人因此暴富，但也常因賭博、吸毒而傾家蕩產。
于朦朧的死，也讓外界重新審視中國經紀公司的合約問題。于朦朧出道於2013年，即被天娛傳媒掌握職涯走向。傳出天娛在合約中設置「優先續約權」，若公司提出的續約條件不低於市場價80％，藝人就必須續約，否則須支付高額違約金。外界亦質疑，天娛旗下多位選秀藝人相繼出現非正常死亡或失蹤，引發對藝人管理方式的非議。
中國知名主持人何炅曾在節目《令人心動的offer》中感嘆，過去他年輕時的合約５年已算長，如今動輒10年以上，讓新人毫無選擇。何炅指出，有些選秀節目把100位練習生一次簽下，只為打造其中1位明星，其餘99人不得其門而入，最後若想離開，還得支付至少50萬人民幣違約金，「公司真正賺的就是解約的錢」。而于朦朧生前更傳出因拒絕某女性製片人的潛規則而被公司雪藏3年，也讓于朦朧的工作與生活長期受限。部分輿論甚至猜測于朦朧曾遭到權勢人士壓迫，雖無確切證據，但也因為這些流傳多年的業界黑幕，讓他的墜樓事件顯得更加撲朔迷離。
不過以上為娛樂評論人宋祖德、中國知名主持人何炅提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過68萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
