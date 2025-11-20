于朦朧案扯中國潛規則！一線女星「陪睡驚人價碼」曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

中國男星于朦朧上月墜亡，案發後警方迅速以「失足意外」結案，中國官方大動作封鎖消息，社群相關貼文遭到刪除。網上瘋傳各種陰謀論，網路上瘋傳各種虐殺、潛規則等陰謀論。關於中國明星潛規則一事，事實上在娛樂圈中早已不是秘密，甚至連「陪睡價碼」也都透明公開且為長期固定的利益鏈。





疑似為于朦朧生前被人壓在窗邊的畫面在外網上瘋傳。（圖／翻攝自X平台）

在于朦朧墜樓身亡後，相關畫面上也在網路上瘋傳，其中就有一段影片聲稱錄下于朦朧墜樓前的哭喊聲，過程中他聲嘶力竭喊「我從小到大守著規矩，我從25歲就受盡你們威脅…」，字字句句都蘊含著多年來的委屈。根據《三立新聞網》報導，有友人出面爆料，說于朦朧其實不是沒有反抗，而是在進入經紀公司「天娛傳媒」後，就已陷入一個龐大體系的牢籠。不僅如此，後續還有傳聞指出于朦朧的死，很有可能和中國娛樂圈的潛規則有關。

宋祖德先前在網上爆料中國一線女星陪吃陪睡的價格。（圖／翻攝自微博）

先前中國娛樂評論人宋祖德曾在微博上爆料內娛潛規則，他以「明星陪吃陪睡多少錢？」為題發文指出，娛樂圈很多明星陪吃陪睡都有明碼標價，若是「一線當紅、沒生過小孩」陪飯局大約50萬至200萬人民幣（約新台幣220萬至880萬元）；吃完飯後的局通常是開房、陪睡，若是「快餐式」，一般約在300至500萬人民幣（約新台幣1318萬至2197萬元）；若是有「過夜」則可拿到1000萬至3000萬人民幣（約新台幣4395萬至1.3億元）。宋祖德透露，許多過氣明星或很多年沒有影視作品的明星們，會選擇靠陪吃陪睡來賺取生活費。

先前疑似范世錡的聲音大喊：「把東西吐出來，快點啊，打暈了刨」的音檔被網友拿去做聲紋鑑定，沒想到竟高達99.57℅吻合。（圖／翻攝自Threads）





