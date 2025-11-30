于朦朧案掀器官黑幕！華為、三星手機內建藏器捐選項 全網震怒引恐慌

記者林宜君／台北報導

于朦朧墜樓案疑點未解，仍被質疑「非意外」的陰影尚未散去，又爆出部分手機品牌內建「器官捐贈」選項。（圖／翻攝自抖音）

中國網路近日再次陷入高度不安。于朦朧墜樓案疑點未解，仍被質疑「非意外」的陰影尚未散去，卻又爆出部分手機品牌內建「器官捐贈」選項，且呈現難以理解的「未說明」狀態。許多使用者在檢查手機後驚覺此功能無法截圖、無法確認是否默認同意，讓原本只是系統設定的頁面，被網友串聯成一張更巨大的暗黑網絡，引發更恐怖的聯想。

不只華為手機，三星手機也上榜。（圖／翻攝自抖音）

這波恐慌起於大量抖音與快手影片，許多使用者在華為及部分中國品牌手機的「設定－安全－緊急預警通知」內，意外發現一項平時不會主動跳出的選項「器官捐贈者」。不少人表示自己從未設定過，選項卻顯示「未說明」。因無法截圖留存，反而引起更多疑心。「這種模糊狀態最可怕」，有網友表示，一旦遇上突發狀況，「未說明會不會被算成默認同意」成為他們真正恐懼的核心。消息擴散後，有更多手機使用者開始檢查，驚訝發現不只安卓，就連蘋果手機也有類似欄位。儘管科技圈強調此功能本意是提供急救醫療資訊，與陰謀論無關，但恐慌已在網路延燒。

于朦朧墜樓身亡後，不少網友原就不相信官方說法。有人翻出于朦朧生前多段異常影片、曝光手機疑似被監控的畫面，最近又把焦點拉回到這次的「器官捐贈選項」，認為兩者「巧合得太過頭」。（圖／翻攝自抖音）

于朦朧墜樓身亡後，不少網友原就不相信官方說法。有人翻出于朦朧生前多段異常影片、曝光手機疑似被監控的畫面，最近又把焦點拉回到這次的「器官捐贈選項」，認為兩者「巧合得太過頭」。有網友表示「于朦朧事件還沒查清，怎麼剛好又爆出手機器官捐贈設定，真的只是巧合嗎？」、「如果哪天在街上意外昏倒，只要有人能解鎖手機，就能說你『同意器捐』這樣真的不會出問題嗎？」。這類未經證實的推測在社群激烈擴散，加深許多人對系統設定的不信任。

與此同時，有網友翻查資料後指出，中國去年依據《人體器官捐獻和移植條例》調整規範，部分手機曾被綁定器官捐贈 App，且同樣無法截圖。雖然官方未做出過多說明，但這一資訊與近期爆出的設定畫面疊在一起，讓本就敏感的輿論「更加對號入座」。

截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。（圖／翻攝自社群連署平台）

不過以上為抖音上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

