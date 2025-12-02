于朦朧案揭人體產業鏈！富二代「人骨包」再被挖 網轟：骨頭來源不敢講

記者林宜君／台北報導

于朦朧墜樓案延燒！昔日富二代人骨包再掀熱議。（圖／翻攝自于朦朧微博、byarnoldputra IG）

近期備受矚目的于朦朧墜樓案，因外界持續質疑其背後疑似牽涉「人體標本、醫療標本加工與黑色買賣鏈」等陰影，再度引爆輿論焦點。過去「印尼富二代人骨包風波」也因此被重新挖出，全球社群再度討論人體材料來源是否存在不透明、跨國黑市網絡，使整起事件從娛樂圈延燒至國際倫理議題。

李大宇於 YouTube 節目《大宇拍案驚奇》中指出，多家企業與影視單位在資金、人脈與合作方面存在重疊。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

李大宇直言「這張巨網不知有多少條命，多少個黑幕。」（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

自于朦朧墜樓身亡後，案情並未止息。多名網路評論者接連提出質疑，指向此案背後可能牽涉「器官非法流向、人口販運、甚至東南亞詐騙集團合作管道」等複雜利益網路。網紅李大宇於 YouTube 節目《大宇拍案驚奇》中公佈5張關係圖，指出多家企業與影視單位在資金、人脈與合作方面存在重疊，甚至提到部分資本「從根上來看大多來自中共政府」等說法，引發熱議。

于朦朧、秋風與喬任梁等人突然猝死事件曝光，掀出人體加工背後黑幕。（圖／翻攝自老北京茶館-幽默時政YT）

2003年在大連採訪的哈根斯生物塑化公司，工作人員處理屍體有完整流程，且標本市場極大。（圖／翻攝自老北京茶館-幽默時政YT）

另一個時政頻道「老北京茶館－幽默時政」則強調，于朦朧案讓沉寂多年的「人體標本產業鏈」再度浮出水面。該頻道回顧2003年於大連採訪哈根斯生物塑化公司時的情況，指其標本加工流程完整、規模龐大，包含廣州、上海、南京、青島、深圳、泰安等地均有分廠。由於標本來源被質疑不需家屬同意，外界多年來一直懷疑其材料是否完全來自合法捐贈。

過往曾在國際上掀起爭議的「印尼富二代人骨包事件」再被翻出，專家鑑定包包手柄為「兒童脊椎」。（圖／翻攝自byarnoldputra IG）

在人骨包遭下架後，普特拉依然在私人社群上頻繁炫富，包括搭乘超級遊艇、展示名車收藏、貼出鱷魚皮等照片。（圖／翻攝自byarnoldputra IG）

就在此議題延燒的同時，過往曾在國際上掀起爭議的「印尼富二代人骨包事件」也再被翻出。印尼設計師普特拉（Arnold Putra）因販售一款以兒童脊椎與鱷魚舌頭製作的「人骨包」而被全球網友怒罵。這款包於2016年以5千美元出售（約台幣15萬），普特拉聲稱骨骼是向加拿大合法標本公司購買，並強調自己簽署了保密協議，不便公開來源。然而，IG 帳號 @byarnoldputra 的貼文曾寫明手柄使用「患有骨質疏鬆症的兒童脊椎」，雖然他否認經營該帳號，但多名專家比對照片後仍判定確認包包手柄為「兒童脊椎」。在人骨包遭下架後，普特拉依然在私人社群上頻繁炫富，包括搭乘超級遊艇、展示名車收藏、貼出鱷魚皮等照片，並與時尚圈人士合照，行徑仍遭不少網友怒批「道德線已斷裂」、「沒人性」、「送我都不要」、「不意外」、「為何不敢公開來源，擺明有鬼」、「骨頭來源不敢講？」。

截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為李大宇在YouTube節目《大宇拍案驚奇》及「老北京茶館－幽默時政」和網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

