于朦朧案揭密3／死因成禁忌話題 發聲者全出事車禍、恐嚇收刀片包裹
記者林宜君／台北報導
在中國演藝圈掀起巨大震盪的于朦朧墜樓事件，至今已近兩個多月仍疑點重重，不僅官方說法遭大批網友質疑，多名替事件發聲的人接連遭遇恐嚇、貼文被下架，甚至傳出被約談、強行帶往案發地，引發更大不安。隨著輿論持續發酵，要求重新調查的聲浪在網路上迅速升高。
于朦朧於九月驟然身亡，官方在短短約十二小時內即宣布排除刑案可能，認定為「酒後意外墜樓」。然而，包括現場疑似抓痕、鐵絲網被剪開等線索，加上缺乏監視器畫面，使得外界質疑不斷升高。截至今日已有超過67萬名網友連署，要求展開獨立且透明的調查，但中國警方迄今仍維持原先結論。
事件延燒期間，多名願意發聲的人遭遇詭異狀況。傳媒公司女主管亓莉莉自十月初多次替于朦朧說話後，陸續收到恐嚇訊息。對方以「被列入約談名單」威脅，要她不要再關注相關事件。她拒絕後，恐嚇反而升級，不僅收到刀片包裹，家人與孩子資料也被陌生人掌握，甚至有人傳幼兒園照片施壓，引爆網路高度關注。
十月二十日，亓莉莉與其公司員工同日遭遇兩起車禍，她搭乘的計程車被不明車輛逼撞、員工開車外出也被貨車夾擊，導致兩人骨折、一人重傷。警方卻將兩起案件皆以「交通意外」結案，僅以賠償處理。她之後再貼出手部包紮照，感嘆「之前右手、昨天左手，下次是什麼呢？」暗示威脅仍未停止。
另一方面，與于朦朧曾合作錄影的香港藝人陳曉東在小紅書發文，質問為何現場人員至今無人出面、為何監控全無、為何網路上的討論不斷遭刪除。陳曉東以「怎麼看全都是在刪刪刪？」表達不信任。然而該篇貼文隨後亦被平台下架，陳曉東在留言區按讚網友「是被平台下架的嗎？」形同默認，引起大量網友批評網路封鎖更加嚴重。
此外，長期關注事件的微博博主凜北川，本月二日前往于朦朧墜樓地點「陽光上東社區安徒生花園」並公開定位，表示「見點該見的朋友」。凜北川補充「不是自己來的」，暗示此行受到某些力量影響。過去凜北川曾以「紅後代、退役軍人」身分多次發聲，並在九月底至十月初疑似揭露關鍵人物後被傳二度召回北京約談。評論者指出，凜北川的貼文內容顯然經過審查，他被帶到案發地的目的恐是控制消息流向，避免更多細節曝光。
綜合種種跡象，疑點包含：五樓墜落不一定致命、現場窗戶疑似抓痕、鐵絲網遭剪開、現場無監視畫面、官方結論過於迅速等。部分作家與網友認為案件存在他殺可能，且疑似涉及背景深厚人士，因此讓事件更加敏感。目前，案件真相依舊成謎，相關發聲者接連受壓與被噤聲，更加深外界疑慮，使「重啟調查」呼聲持續攀升。
截至11月16日為止，已有超過67萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
