于朦朧案揭密3／死因成禁忌話題 發聲者全出事車禍、恐嚇收刀片包裹

記者林宜君／台北報導

于朦朧墜樓事件，至今已近兩個多月仍疑點重重。（圖／翻攝自于朦朧微博）

在中國演藝圈掀起巨大震盪的于朦朧墜樓事件，至今已近兩個多月仍疑點重重，不僅官方說法遭大批網友質疑，多名替事件發聲的人接連遭遇恐嚇、貼文被下架，甚至傳出被約談、強行帶往案發地，引發更大不安。隨著輿論持續發酵，要求重新調查的聲浪在網路上迅速升高。

疑似于朦朧遺體被搬運畫面曝光，現場嫌犯之一被網友指認是方超。（圖／翻攝自《看中國》Youtube）

于朦朧於九月驟然身亡，官方在短短約十二小時內即宣布排除刑案可能，認定為「酒後意外墜樓」。然而，包括現場疑似抓痕、鐵絲網被剪開等線索，加上缺乏監視器畫面，使得外界質疑不斷升高。截至今日已有超過67萬名網友連署，要求展開獨立且透明的調查，但中國警方迄今仍維持原先結論。

廣告 廣告

亓莉莉透露自己與公司員工分別遭遇交通事故。（圖／翻攝自亓莉莉微博）

事件延燒期間，多名願意發聲的人遭遇詭異狀況。傳媒公司女主管亓莉莉自十月初多次替于朦朧說話後，陸續收到恐嚇訊息。對方以「被列入約談名單」威脅，要她不要再關注相關事件。她拒絕後，恐嚇反而升級，不僅收到刀片包裹，家人與孩子資料也被陌生人掌握，甚至有人傳幼兒園照片施壓，引爆網路高度關注。

亓莉莉貼出包紮手臂的照片，寫下「之前右胳膊，昨天左手腕，下次是什麼呢？」暗示再遭攻擊。（圖／翻攝自亓莉莉微博）

十月二十日，亓莉莉與其公司員工同日遭遇兩起車禍，她搭乘的計程車被不明車輛逼撞、員工開車外出也被貨車夾擊，導致兩人骨折、一人重傷。警方卻將兩起案件皆以「交通意外」結案，僅以賠償處理。她之後再貼出手部包紮照，感嘆「之前右手、昨天左手，下次是什麼呢？」暗示威脅仍未停止。

陳曉東日前在小紅書發文，替于朦朧的案件發聲。（圖／翻攝自微博）

另一方面，與于朦朧曾合作錄影的香港藝人陳曉東在小紅書發文，質問為何現場人員至今無人出面、為何監控全無、為何網路上的討論不斷遭刪除。陳曉東以「怎麼看全都是在刪刪刪？」表達不信任。然而該篇貼文隨後亦被平台下架，陳曉東在留言區按讚網友「是被平台下架的嗎？」形同默認，引起大量網友批評網路封鎖更加嚴重。

凜北川突然在微博曝光自己前往于朦朧墜樓地點陽光上東社區安徒生花園，並留言表示「見點該見的朋友」。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

此外，長期關注事件的微博博主凜北川，本月二日前往于朦朧墜樓地點「陽光上東社區安徒生花園」並公開定位，表示「見點該見的朋友」。凜北川補充「不是自己來的」，暗示此行受到某些力量影響。過去凜北川曾以「紅後代、退役軍人」身分多次發聲，並在九月底至十月初疑似揭露關鍵人物後被傳二度召回北京約談。評論者指出，凜北川的貼文內容顯然經過審查，他被帶到案發地的目的恐是控制消息流向，避免更多細節曝光。

凜北川在微博提到「不是自己來的」，意味他可能被迫前往案發地。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

綜合種種跡象，疑點包含：五樓墜落不一定致命、現場窗戶疑似抓痕、鐵絲網遭剪開、現場無監視畫面、官方結論過於迅速等。部分作家與網友認為案件存在他殺可能，且疑似涉及背景深厚人士，因此讓事件更加敏感。目前，案件真相依舊成謎，相關發聲者接連受壓與被噤聲，更加深外界疑慮，使「重啟調查」呼聲持續攀升。

截至11月16日為止，已有超過67萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

截至11月16日為止，已有超過67萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

