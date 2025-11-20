于朦朧案撕裂中國！最新暗訪曝：八成青年對政權徹底死心

[Newtalk新聞] 中國國際時事評論員李大宇，今日在其頻道「大宇拍案驚奇」指出，于朦朧事件引爆的風暴早已超越娛樂範疇，反映出中國社會的全面撕裂。據民運人士唐柏橋暗訪顯示，不滿情緒在全國已成主流，尤其一二線城市最為強烈；30歲以下青年近八成表態失望，應屆大學生普遍自嘲「最後一代」選擇躺平。經濟面同樣惡化，房價在多數城市腰斬、部分跌逾70%，斷供潮擴散，企業投資停滯、資產外逃加速，個體戶積蓄也幾近耗盡，整體社會有著非常深層的危機感。





廣告 廣告

李大指出，于朦朧事件在牆內被瘋狂維穩時，台灣粉絲卻在台北西門町、士林夜市、台南夢時代、基隆鬧區接力投放大螢幕，畫面寫著「天會亮的」，網友齊聲「一起等天亮」。他轉述台灣觀眾回答質疑時說：「于朦朧首先是個人 其次才是哪個國家的人」，認為台灣作為有善心、有良知的地方，面對好人遭難就該關注。





李大宇表示，長年在中國影視圈工作的櫻桃陽子與搭檔一燈大叔在節目中坦言，中國娛樂圈「非常亂」，于朦朧案24小時內結案、全網封口，連母親與親友都集體消失，圈內導演、經紀人、製片人與網紅幾乎全噤聲，少數人只敢在微信隱晦寫下「天空很朦朧」悼念。他們認為，能在一天之內動員公安、宣傳與網路維穩的一條龍力量，不可能只是資本，而是中共權貴直接介入。





李大宇說明，櫻桃楊子還舉例，有女主角每天固定被軍方車輛接走，導演連多拍一小時都做不到，必須向軍方求情，顯示權力可以隨意伸入劇組。他進一步分析，洗錢在娛樂圈只是「公開的秘密」，于朦朧肯定被利用，但這無法解釋為何長時間被控制、為何身上有兩只手錶、為何影視劇與各路爆料早早影射他的結局，甚至連陽光上東小區的地點都與獻祭說法相符，因此目前「獻祭」是唯一能串起諸多細節的說法。





最後，李大宇引述民運人士唐柏橋分享的「內部深入排訪」，指多省受訪結果顯示，民眾對現政權不滿已成主流，一二線城市與30歲以下年輕人尤為強烈，不少應屆畢業生乾脆認為「我們都是最後一代」選擇躺平；疫情後房市腰斬、資產外逃、個體戶耗盡積蓄，畢業幾乎等於失業，體制內尤其軍隊與文藝界離心更重，紅色權貴家族分贓失衡，加上中共近期傳出靠器官產業牟利，將東南亞電詐集團當作掩護與延伸，一旦黑幕被完全揭開，恐成壓垮其合法性的最後一根稻草。





李大宇說明，從于朦朧案的離奇、明星接連出事，到高層權鬥與民間躺平潮，可以看出中國社會對官媒敘事已普遍免疫，許多官方新聞底下充滿冷嘲熱諷。他強調，「放棄中共是歷史潮流 順之則昌 逆之則亡」，未來反對獨裁的情緒將持續累積，即便一時難以走上街頭，也會在網路與各種縫隙中與當局周旋。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳子嘉指陳時中貪污判賠200萬 最高法院廢棄發回

「災後第 56 天，超人也會累」！大馬村長病倒開刀 4萬網友加油集氣