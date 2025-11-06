于朦朧案最新爆料！凜北川微博發文暗示「不是自己來」 疑遭惡勢力約談

記者林宜君／台北報導

于朦朧（右）今年9月驚傳墜樓身亡，過去多次為此事發聲的博主凜北川（左）傳遭約談。（圖／翻攝自于朦朧、凜北川微博）

中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，事件至今已近兩個月仍撲朔迷離。過去多次為此事發聲的博主凜北川，本月2日突然在微博曝光自己前往于朦朧墜樓地點陽光上東社區安徒生花園，並留言表示「見點該見的朋友」，引起網友高度關注。凜北川隨後補充，「不是自己來的，多了不方便說，已經詢問過可以發博」，暗示其此行並非完全自願。

本月2日凜北川突然在微博曝光自己前往于朦朧墜樓地點陽光上東社區安徒生花園，並留言表示「見點該見的朋友」。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

凜北川自稱紅後代及退役軍人的微博博主，過去曾頻繁為于朦朧墜樓事件發聲。凜北川在9月底至10月初的動態中，曾疑似揭露關鍵人物，隨後被外界傳出凜北川曾遭二度召回北京約談，直到10月30日才再次更新微博。此次公開定位及發文，再度引發網友揣測他可能逼近事件真相。

凜北川在微博提到「不是自己來的」，意味他可能被迫前往案發地。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

時事評論家李沐陽在YouTube頻道《新聞看點》中分析指出，凜北川在微博提到「不是自己來的」，意味他可能被迫前往案發地，發文內容也可能經過上級同意。因此，所謂「朋友」很可能並非普通朋友，而是與事件相關的關鍵人物。李沐陽進一步推測，如果凜北川確實遭約談，可能意味他已接近于朦朧墜樓案的核心信息，而相關勢力為了控制信息，對凜北川進行干預，意圖阻止更多內幕曝光。

截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

