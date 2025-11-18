于朦朧案牽出「人體加工鏈」？中國食品驚爆「DNA組織」

娛樂中心／于士宸報導

中國男星于朦朧9月離奇墜樓身亡，至今疑點未解。雖官方聲稱他是「酒後不慎墜樓」，但隨著各種影片與爆料曝光，背後疑雲更有諸多疑點指向「人體加工鏈」等敏感話題，讓人不寒而慄。對此，Youtube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》日前指出，于朦朧命案恐怕不僅包含演藝圈黑幕，可能更牽動了「人體標本」、「食品加工」、「器官交易」等地下產業鏈，引起眾人震驚。





于朦朧9月驚傳墜樓身亡，內幕疑點重重。（圖／翻攝自微博）

中國知名YouTube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》指出，于朦朧命案恐牽動「恐怖人體產業鏈」。（圖／翻攝自微博、Youtube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》）









台灣國際器官移植協會副理事長黃士維表示，「自2000年起，英國曾檢測出來自中國的化妝品，竟含有從人體皮膚中提煉出的膠原蛋白」。（圖／翻攝自微博、Youtube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》）





中國知名YouTube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》日前發布新片，邀請「台灣國際器官移植協會」副理事長黃士維接受訪問，談論于朦朧命案。黃士維表示：「自2000年起，英國曾檢測出來自中國的化妝品，竟含有從人體皮膚中提煉出的膠原蛋白」。黃士維補充，由於提取動物的藥品會產生輕微蛋白質過敏，所以以人作為原料，就被中國生物科技公司採用。不僅如此，《老北京茶館 - 幽默時政》表示，十幾年前就連韓國都有調查報告顯示，「來自中國的肉丸、肉膠囊中竟含有人類的DNA組織」，這也就說明了為什麼以「人體塑化」聞名的大連市鴻峰生物科技公司，還註冊了申請食品許可證，引起人民關注「人體如何流入食品與藥品供應鏈」的議題。





《老北京茶館 - 幽默時政》表示，十幾年前就連韓國都有調查報告顯示，「來自中國的肉丸、肉膠囊中竟含有人類的DNA組織」。（圖／翻攝自微博、Youtube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》）









網友留言揪出外界質疑標本來源是否非自願捐贈，引發持續至今的爭議。。（圖／翻攝自微博、Youtube頻道《老北京茶館 - 幽默時政》）





如今，隨著于朦朧、秋風與喬任梁等人命案線索逐一拼湊，大批網友一步步揭開從化妝品、食品驗出人體組織，至今的生技公司食品許可、活摘器官、塑化人體陳列館等，恐一步步指向更龐大的人體產業鏈內幕。影片曝光後引起熱議，一名觀眾留言指出，「2003年走訪位於中國大連的哈根斯生物塑化公司時，外界發現當地在處理遺體上有一套標準化流程，規模彷彿『屍體加工線』。由於塑化標本市場龐大，哈根斯迅速靠此賺進大筆財富，也帶動大陸相關產業爆發，各地醫學院與投資者紛紛投入，目前廣州、上海、南京、青島、深圳、泰安等地都已設立多家生物塑化標本工廠」。同時指出，哈根斯博士於1999年創立標本製作工廠時，曾在紐約接受訪問，他坦言之所以把工廠設在大連，是因為當地人力成本低廉，加上可取得大量「無需簽署同意書」的遺體來源。這番說法曝光後，也使外界更質疑標本來源是否非自願捐贈，引發持續至今的爭議。





